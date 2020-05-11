ВОЗ не знает, какая доля населения должна иметь иммунитет к COVID-19 для защиты общества

ЖЕНЕВА, 11 мая. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения на данный момент не располагает информацией о том, какая доля населения должна развить иммунитет к вызываемому новым коронавирусом заболеванию (COVID-19), чтобы выработался так называемый коллективный иммунитет, который подразумевает защиту всего общества. Об этом заявила в понедельник на брифинге эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

"В большом числе стран проводятся исследования на тему коллективного иммунитета, - заметила она. - Пока мы не можем критически оценить их все. Тем не менее, на данный момент складывается довольно последовательная картина. Во многих странах Европы, США, Азии очень незначительное число из протестированных людей продемонстрировали наличие антител, от 1 до 10% в зависимости от исследования, выборки. Мы не знаем, какая доля населения должна развить иммунитет к COVID-19, чтобы защитить оставшуюся часть населения, но, безусловно, она должна быть выше, чем та, что обнаружена в этих исследованиях".

Концепция коллективного иммунитета предусматривает, что у определенной части общества имеется иммунитет к тому или иному заболеванию, и это препятствует дальнейшему распространению заболевания в обществе.

"Если бы какая-то страна не предприняла никаких [ограничительных] мер, то, может быть, она оказалась бы с коллективным иммунитетом [к новому коронавирусу]", - отметил в свою очередь директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Однако, подчеркнул специалист, "это очень опасная концепция", ведущая, в числе прочего, к гибели пожилых людей. "Мы исходим из того, что каждое государство ценит каждую отдельную жизнь и ориентируется на защиту здоровья общества и экономики", - сказал он.