В Ленобласти с 12 мая возобновится детская вакцинация и работа стоматологов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Детская вакцинация, а также работа стоматологов на территории Ленинградской области будет восстановлена с 12 мая, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе администрации региона.

"В Ленинградской области с 12 мая восстановят прием стоматологов и детскую вакцинацию. Плановая госпитализация (кроме случаев, угрожающих здоровью) и прием в поликлиниках, профосмотры, диспансеризация и плановая вакцинация взрослых пока не проводятся", - сказано в сообщении пресс-службы.

При этом, добавили в пресс-службе, медицинские осмотры для приема на работу, а также по направлению призывной комиссии, разрешены.

Администрация Ленинградской области с 12 мая планирует ослабить действующий режим самоизоляции в районах с благополучной эпидемической ситуацией. В 17 районах и городе Сосновый Бор разрешат работу салонов красоты при соблюдении всех утвержденных мер, направленных на профилактику коронавирусной инфекции. При условии строгого соблюдения необходимых мер также откроются торговые центры, театры, временные рынки и ярмарки, турбазы и дома отдыха, предприятия общественного питания с рядом ограничений.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 1 566 человек, выздоровели 450, умерли шестеро.