Очные консультации перед подготовкой к ЕГЭ в Ленобласти начнутся с 12 мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Учащиеся 11-х классов в Ленинградской области с 12 мая смогут посещать школы для очных консультаций перед подготовкой к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Одиннадцатиклассники Ленинградской области с 12 мая смогут посещать школы для очных консультаций перед подготовкой к ЕГЭ. Занятия будут организованы школами, одновременно смогут готовиться не более 15 учеников с соблюдением дистанции (не менее двух метров) и масочного режима", - отмечается в сообщении.

Консультации по подготовке к ЕГЭ продлятся в регионе до пятого июня. Учебный год завершится не позднее 22 мая, сообщали четвертого мая в пресс-службе комитета общего и профессионального образования области. До 30 июня продолжат дистанционное обучение студенты учреждений профессионального образования и вузов.

С 12 мая также продолжат работу дежурные группы в детских садах после временной приостановки в майские праздники. Администрация субъекта РФ также увеличит и число дежурных групп с 12 мая как в государственных дошкольных учреждениях, так и в частных. Мера вводится в связи с расширением категорий работающих учреждений и выходом на работу родителей дошкольников.

О противоэпидемиологических мерах в Ленинградской области

Администрация Ленинградской области с 12 мая планирует ослабить действующий режим самоизоляции в районах с благополучной эпидемической ситуацией. В первую очередь послабления коснутся работы предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса, сообщал шестого мая губернатор региона Александр Дрозденко в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, этому способствует стабильная динамика заболеваемости в области. Местные власти поделили районы региона с относительно благоприятной эпидемиологической обстановкой на три зоны, в каждой из которых ослабление режима будет осуществляться в разной степени, в зависимости от ситуации в установленных зонах.

С 12 мая власти Ленинградской области в 17 районах и городе Сосновый Бор разрешат работу салонов красоты при соблюдении всех утвержденных мер, направленных на профилактику коронавирусной инфекции. При условии строгого соблюдения необходимых мер также откроются торговые центры, театры, временные рынки и ярмарки, турбазы и дома отдыха, предприятия общественного питания с рядом ограничений. Разрешат работу и стоматологических клиник, организацию индивидуальных спортивных мероприятий или с участием не более 10 человек.

С 10 мая ношение медицинской маски в общественных местах стало обязательным условием в семи районах субъекта РФ: Бокситогорском, Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Ломоносовском, Приозерском и Тосненском. Штрафы за нарушение режима ношения маски пока не предусмотрены.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 1 566 человек, выздоровели 450, умерли шестеро.