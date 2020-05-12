"Думали, будет похоже на эпидемию гриппа". Медсестры рассказали о борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Пандемия коронавируса серьезно увеличила нагрузку на работников здравоохранения. Врачам и медсестрам приходится работать в закрытых на карантин отделениях в ненормированном графике, не имея даже возможности увидеться с родными, чтобы не рисковать их здоровьем.

О том, как идет борьба с эпидемией, ко Дню медсестры ТАСС рассказали представительницы этой профессии.

Ожидания и реальность

Медсестра реанимационной бригады скорой помощи Антонина Гавришина призналась, что поначалу не догадывалась о масштабе пандемии. "Страшно не было. Все думали, что это будет что-то похожее на эпидемию банального гриппа и не возрастет до таких масштабов", - рассказала она.

Гавришина отметила, что и сейчас "панической боязни заразиться нет" - все сотрудники соблюдают меры предосторожности и сокращают общение с родственниками, чтобы не заразить их.

В отличие от своей коллеги, операционная медсестра Анастасия Климова испугалась, узнав о распространении коронавируса в России в марте. "Конечно, было страшно, потому что ты не знаешь, с чем и когда тебе придется столкнуться!" - вспомнила она.

Собранность и желание спасти

Нагрузка на врачей и медсестер особенно большая в отделениях реанимации и интенсивной терапии, рассказывают медработники.