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Пандемия коронавируса нового типа

"Думали, будет похоже на эпидемию гриппа". Медсестры рассказали о борьбе с коронавирусом

12 мая отмечается День медсестры
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Пандемия коронавируса серьезно увеличила нагрузку на работников здравоохранения. Врачам и медсестрам приходится работать в закрытых на карантин отделениях в ненормированном графике, не имея даже возможности увидеться с родными, чтобы не рисковать их здоровьем.

О том, как идет борьба с эпидемией, ко Дню медсестры ТАСС рассказали представительницы этой профессии.

Ожидания и реальность

Медсестра реанимационной бригады скорой помощи Антонина Гавришина призналась, что поначалу не догадывалась о масштабе пандемии. "Страшно не было. Все думали, что это будет что-то похожее на эпидемию банального гриппа и не возрастет до таких масштабов", - рассказала она.

Гавришина отметила, что и сейчас "панической боязни заразиться нет" - все сотрудники соблюдают меры предосторожности и сокращают общение с родственниками, чтобы не заразить их.

В отличие от своей коллеги, операционная медсестра Анастасия Климова испугалась, узнав о распространении коронавируса в России в марте. "Конечно, было страшно, потому что ты не знаешь, с чем и когда тебе придется столкнуться!" - вспомнила она.

Собранность и желание спасти

Нагрузка на врачей и медсестер особенно большая в отделениях реанимации и интенсивной терапии, рассказывают медработники.

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"На работу приезжаю на минут 40 пораньше, к 7:20. В раздевалке меряю температуру, принимаю противовирусный препарат, получаю специальный костюм. Одеваюсь в хирургический костюм, затем в специальный. Прохожу через шлюз в приемный покой и приступаю к своим обязанностям", - рассказала Анастасия Климова.

За шесть часов смены может приехать более 20 скорых с больными. Пациента проводят в палату, измеряют температуру, проверяют сатурацию, затем все приборы, которыми пользовались, обрабатываются спиртом. После оформляются необходимые документы, врач берет мазок на коронавирус с разрешения пациента, но только после рентгена принимается решение о госпитализации.

Реанимационная бригада скорой помощи, с которой работает Антонина Гавришина, перевозит пациентов с коронавирусом, либо оказывает экстренную помощь, если пациент задыхается или страдает от отека легких. "Пока мы в работе, эмоций нет! Есть только собранность и желание спасти. А вот потом... Мы не запоминаем лица легких пациентов, а вот тяжелых - остаются в душе. При возможности всегда стараемся узнать дальнейшую судьбу пациентов", - сказала она.

При этом медсестра обратила внимание на то, что люди часто паникуют и вызывают скорую даже при слабых симптомах. "Люди вызывают сейчас экстренную службу на любой чих и температуру 37! Это неправильно!", - отметила Гавришина.

Выздоровление при коронавирусе

По словам медсестры в терапевтическом отделении Боткинской больницы Нины Чефоновой, выздоровление зависит от иммунитета человека и того, как его организм борется с вирусом.

"При заболевании средней тяжести период выздоровления длится около двух недель. При тяжелой форме процесс восстановления может занять от трех до шести недель", - поделилась она. Чефонова добавила, что некоторые пациенты искренне выражают благодарность, а другие "считают, что врачи и медперсонал обязаны делать все только для них".

Такого же мнения придерживается Антонина Гавришина. "Сейчас в условиях пандемии люди стали более благодарными. Они стали понимать и осознавать, что нуждаются в медиках. И этого взгляда нам вполне достаточно! Но когда в знак благодарности нам дают баночку кофе или конфеты - это всегда приятно", - поделилась медсестра.

В Нижегородском кардиоцентре, где работает Анастасия Климова, лечение пациентов длится от семи до 14 дней. "Всем нужно разное время для выздоровления, потому что у всех разная степень тяжести и иммунитет у всех разный. Кому-то 14 дней будет достаточно, а кому-то и месяц нужен. В целом, в нашей больнице люди больше 14 дней не лежат", - подчеркнула медсестра.

 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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