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Пандемия коронавируса нового типа

В Карелии магазины из-за пандемии начнут обслуживать пожилых только два часа в день

Граждане старше 60 лет смогут посещать магазины с 9:00 до 11:00

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 мая. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков внес изменения в распоряжение о режиме повышенной готовности из-за пандемии коронавируса, установив время обслуживания в магазинах людей старше 60 лет с 9 до 11 утра. Об этом он сообщил в понедельник на своей странице "Вконтакте".

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Согласно предыдущим редакциям документа, власти региона рекомендовали торговым точкам "установить время" посещения магазинов с 9:00 до 11:00 только для граждан старше 60 лет.

"И еще один пункт распоряжения, подписанного мною сегодня. Организации розничной торговли должны обслуживать граждан старше 60 лет исключительно с 9.00 до 11.00", - говорится в сообщении.

Карелия, как и многие другие регионы страны, начала процесс постепенного смягчения ограничительных мер, одновременно устанавливая более строгие правила противовирусного поведения. С 10 мая в республике ввели обязательный маcочный режим в 10 крупных городах, а в понедельник этот список расширили. Согласно новой редакции, обязанность носить средства защиты теперь действует для жителей Петрозаводска, Костомукши, Медвежьегорска, Сегежи, Беломорска, Кеми и Рабочеостровского сельского поселения (Кемский район), а также на всей территории Кондопожского, Пряжинского, Олонецкого, Питкярантского, Сортавальского и Прионежского районов (за исключением Ладвинского, Рыборецкого и Шелтозерского поселений). Маски необходимо надевать в общественных местах, за исключением улицы.

"Отмечу, что на улице во время прогулки маски носить не обязательно. Главное - гулять в одиночку или с проживающими вместе с вами членами семьи. Необходимо также соблюдать дистанцию", - отметил Парфенчиков.

По данным республиканского оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Карелии выявлено 171 случай заражения новой инфекцией, прирост за сутки составил 11 человек. Выздоровели 49 пациентов. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 221 344 случая заражения, выздоровел 39 801 человек, умерли 2 009. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияКарелияПандемия коронавируса нового типа
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