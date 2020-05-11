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Пандемия коронавируса нового типа

Главврач больницы имени Боткина в Москве подтвердил положительный диагноз на коронавирус

Он отметил, что самоизолировался в кабинете и продолжает работать в круглосуточном режиме с соблюдением всех противоэпидемиологических мер
Алексей Шабунин Ян Жуйлун/ТАСС
Описание
Алексей Шабунин
© Ян Жуйлун/ТАСС

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Главный врач ГКБ им. С. П. Боткина Алексей Шабунин подтвердил, что у него обнаружен коронавирус нового типа. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного департамента здравоохранения Москвы.

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"При первых симптомах недомогания сдал тесты, после получения положительного результата самоизолировался в кабинете и продолжаю работать в круглосуточном режиме с соблюдением всех противоэпидемиологических мероприятий. Больница полностью выполняет возложенные на нее задачи по оказанию экстренной медицинской помощи, а также помощи онкологическим, гематологическим и ковидным больным", - сообщил Шабунин, чьи слова цитирует пресс-служба.

Главный врач добавил, что в течение последнего времени общение с коллегами проходит исключительно в режиме видеоконференций.

Ранее сообщалось, что Денис Проценко 31 марта подтвердил, что его анализ на коронавирус дал положительный результат. Затем главврач находился на изоляции в своем кабинете, коллег не бросил, консультировал по видеосвязи, продолжал сообщать все данные по ситуации в больнице. 15 апреля он сообщил, что два теста показали отрицательный результат.

Доктор снова вернулся в "красную зону" к своим пациентам. 1 мая главный врач столичной больницы в Коммунарке подтвердил, что его состояние сейчас стабильно хорошее, он продолжает работать. Также Проценко заявил, что ранее он заразился коронавирусной инфекцией вне рабочего места.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 221 344 случая заражения, выздоровел 39 801 человек, умерли более 2 тыс. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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