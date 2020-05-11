WP: большинство сотрудников Белого дома обяжут носить маски

ВАШИНГТОН, 11 мая. /ТАСС/. Большинство сотрудников Белого должны будут носить медицинские маски или другими способами закрывать лицо на территории комплекса во избежание распространения коронавируса в резиденции американского лидера. Об этом в понедельник сообщает газета The Washington Post со ссылкой на представителей американской администрации.

По их данным, новое распоряжение обнародуют в течение дня. Требование, однако, не будет распространяться на рабочие кабинеты - внутри них можно будет оставаться без маски. Надевать защитные средства нужно будет только "в общественных пространствах" на территории комплекса. Кроме того, сам президент США Дональд Трамп, вероятнее всего, не станет носить маску, сообщили газете источники.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что вице-президент США Майкл Пенс находится на самоизоляции после того, как коронавирус нового типа был обнаружен 8 мая у его пресс-секретаря Кэти Миллер - супруги советника главы государства Дональда Трампа Стивена Миллера. Позднее официальный представитель вице-президента Девин О'Мэлли опроверг эту информацию, отметив, что Пенс не находится на самоизоляции, но следует всем рекомендациям медиков и в понедельник будет присутствовать в Белом доме.

До этого на карантин ушли три члена рабочей группы, созданной Белым домом в целях борьбы с коронавирусом, которую возглавляет Пенс. Полную самоизоляцию будут на протяжении 14 дней соблюдать глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд, глава управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США Стивен Хан и директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,34 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 79,8 тыс. человек. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тыс. умерли.