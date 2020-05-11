Специалисты допускают, что в Нью-Йорке из-за пандемии могло умереть больше человек

НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /ТАСС/. Власти Нью-Йорка при составлении статистики смертности от коронавируса могли не учесть случаи, когда летальные исходы были связаны с инфекцией косвенным образом. Об этом говорится в докладе, опубликованном в понедельник на сайте федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

Специалисты проанализировали показатели смертности в крупнейшем мегаполисе США, которые были зафиксированы с 11 марта по 2 мая. Согласно данным управления здравоохранения города, в нем в указанный период умерли 32 107 человек. Это на 24 172 смерти больше, чем обычно фиксируют в Нью-Йорке за это время.

В ЦКПЗ отмечают, что в 13 831 случае из 24 172 люди умерли от заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Это было подтверждено в лабораторных условиях. Еще в 5 048 случаях из 24 172 причиной смерти, предположительно, являлось указанное заболевание, однако полной ясности нет. В оставшихся 5 293 случаях из 24 172 прямой связи с новым коронавирусом не установили.

Специалисты ЦКПЗ полагают, что смерть этих 5 293 человек тоже может быть прямым или косвенным образом связана с пандемией. В числе возможных причин они называют "задержки с оказанием необходимой для спасения жизни помощи". Это могло быть обусловлено сильной загруженностью медицинских учреждений в условиях распространения вируса, а также страхом людей заразиться.

Кроме того, как полагают в ЦКПЗ, среди этих 5 293 человек могут быть и те, кто на самом деле умер из-за заражения коронавирусом. В докладе констатируется, что речь может идти о случаях, когда заражение не было выявлено из-за ошибки, а также о ситуациях, когда человек вообще не был осмотрен медиками. Эксперты ЦКПЗ отмечают, что для более глубокого понимания того, какой эффект пандемия оказала на жителей Нью-Йорка, все эти факторы следует учитывать.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,34 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 80 тыс. В штате Нью-Йорк, на территории которого находится одноименный мегаполис, сложилась наиболее тяжелая ситуация. В нем выявили свыше 337 тыс. случаев инфицирования, зафиксировано более 26,6 тыс. летальных исходов.