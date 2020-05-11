МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до 16 лет, сообщается на сайте кабмина.

"Россияне с детьми в возрасте от трех до 16 лет смогут получить разовую выплату в 10 тыс. рублей на каждого ребенка уже с 1 июня. Правила оказания такой материальной помощи утвердило правительство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для получения выплаты достаточно подать заявление. "Сделать это можно дистанционно через портал госуслуг, в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или обратившись лично в территориальное отделение по месту жительства, пребывания или фактического проживания", - добавляют в правительстве.

На рассмотрение заявления отводится не более пяти дней, на осуществление выплаты - не более трех дней, указывается на сайте правительства. За ее назначением можно обратиться до 1 октября.

"Все российские семьи, имеющие детей в возрасте до трех лет, смогут воспользоваться еще одной мерой поддержки. Для них предусмотрена выплата в 5 тыс. рублей на ребенка за апрель, май и июнь. Для ее получения также достаточно подать заявление в Пенсионный фонд", - подчеркивают в пресс-службе.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал единовременные выплаты семьям.

"Созданные нами в последние годы благоприятные для развития экономики макроэкономические условия, оздоровление банковской, финансовой системы страны и накопленные резервы позволяют нам принять дополнительные решения по поддержке людей", - подчеркнул глава государства.