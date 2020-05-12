Магазины, предприятия и салоны красоты открывают в регионах при сохранении самоизоляции

ТАСС, 12 мая. Власти регионов России при продлении мер борьбы с распространением коронавируса приняли решение о смягчении некоторых ограничений. С 12 мая в регионах, в частности, разрешат прогулки в парках, откроют часть предприятий, парикмахерские и небольшие магазины.
Общий для всей страны период нерабочих дней завершается с 12 мая, но выход из режимов ограничений в регионах потребует значительного времени. Об этом в понедельник заявил президент РФ Владимир Путин.
Открываются парки и летние кафе
Большинство регионов с 12 мая откроют парки и скверы для прогулок и занятий спортом при условии использования защитных масок и соблюдения безопасной дистанции. Так, в Карелии и ряде населенных пунктов Магаданской области разрешили гулять с детьми на придомовых территориях, в Новгородской, Новосибирской областях, Якутии - заниматься спортом на свежем воздухе, в Кемеровской области - на спортивных площадках и стадионах. В Белгородской области также откроют парки и скверы.
При соблюдении санитарных правил откроются торговые центры, театры, временные рынки и ярмарки, турбазы и дома отдыха, предприятия общественного питания с рядом ограничений в Ленинградской области. Для жителей Татарстана с 12 мая получение пропусков перестанет быть обязательным условием для выхода из дома.
"Планируются к открытию с 12 мая торговые, торгово-развлекательные центры в части магазинов непродовольственных товаров при условии соблюдения всех санитарных норм", - сказала замгубернатора Белгородской области Ольга Павлова, отметив, что в регионе также откроют летние площадки кафе и ресторанов.
В Тюменской области со вторника разрешены прогулки по улицам при соблюдении социальной дистанции в 1,5 м и занятия спортом на свежем воздухе на расстоянии не менее 5 м друг от друга. Однако власти решили сохранить ограничения. "К сожалению, предпосылок для полного отказа от режима самоизоляции нет. Именно поэтому мы продлили действие режима повышенной готовности и сделали масочный режим обязательным", - пояснил глава Тюменской области Александр Моор.
Возобновление работы предприятий
Предприятия различных отраслей экономики также постепенно выходят из режима ограничений. Например, в Севастополе возобновляют работу торговые точки, разрешен выход в море для маломерных судов при условии, что они не оказывают коммерческие услуги. С 12 мая к работе приступят предприятия судостроения, легкой и деревообрабатывающей промышленности, магазины непродовольственных товаров.
Парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ателье по ремонту одежды и обуви открылись в Волгоградской области еще с 21 апреля, также в регионе расширили список предприятий, которые работают с соблюдением санитарных требований. В Краснодарском крае по-прежнему отсутствует межмуниципальное транспортное сообщение, закрыты все торговые центры, но возобновлена работа рынков и ярмарок.
Объекты торговли и сервиса с отдельным входом откроют с 12 мая в Сахалинской области, на Камчатке, в Ямало-Ненецком автономном округе заработают парикмахерские, салоны красоты. Им разрешат работать при соблюдении санитарных правил, с использованием масок и перчаток всеми посетителями. К работе в Рязанской, Костромской, Вологодской и Саратовской областях смогут вернуться все промышленные предприятия.
В Свердловской области решения о возобновлении работы предприятий ожидают на этой неделе. "В зависимости от эпидемиологической обстановки, мы можем ставить вопрос о снятии ограничений, о постепенном возвращении к привычной жизни. Какие предприятия смогут начать работать и при каких условиях, я скажу по итогам недели", - написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем аккаунте в Instagram.
При этом и в Свердловской области, и в регионах, где ранее рекомендовали или ввели обязательное ношение защитных масок, а также перчаток в общественных местах, подобные меры безопасности сохранили минимум до середины, максимум - до конца мая. "Их [маски] нужно носить только в общественных местах. При хождении на улице, если вы не стоите на остановке или не зашли в помещение, маска не нужна", - разъяснил условия масочного режима жителям полуострова глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Продление и осторожность
В ряде регионов власти приняли решение о продлении ограничений. В частности, в Приморском крае, где количество зараженных приближается к тысяче, решили полностью сохранить условия самоизоляции до 31 мая, одновременно усилив меры контроля. Для этого, как сообщила пресс-служба правительства края, будут проводить проверки автотранспорта, выезжающего на дороги региона. В Мордовии с 13 мая обяжут жителей носить защитные маски и перчатки.
Регионы Кавказа послабления режима самоизоляции вводят с осторожностью, здесь пока количество заразившихся превышает число выздоровевших. Так, правительство Ставропольского края с 12 мая отменило карантин, введенный в городе-курорте Пятигорске. Вместе с тем, постановлением губернатора края в Пятигорске вводят обязательный масочный режим, ограничения на въезд и выезд.
Постепенное смягчение режима ограничений, ожидается и в Чечне. "В последние дни у нас довольно благоприятная обстановка в республике, мы контролируем ситуацию. Я считаю, что после 12 мая можно по чуть-чуть дать людям выходить, открывать небольшие магазины, киоски, заправки… После 15 мая у нас большинство должно выходить свободно, заниматься своими делами", - отметил глава республики Рамзан Кадыров.
Ограничения поэтапно, с ориентиром на эпидобстановку, с 12 мая начнут снимать и в муниципалитетах Адыгеи. Уровень заболеваемости в республике сейчас в 2,6 раза ниже среднероссийского показателя, однако при ухудшении ситуации власти будут принимать решения о возвращении к ограничительным мерам, отметил на заседании оперштаба региона глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин продлил режим самоизоляции в регионе до особого распоряжения без снятия ограничений для бизнеса, рассказали ТАСС в областной администрации.