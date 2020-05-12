Магазины, предприятия и салоны красоты открывают в регионах при сохранении самоизоляции

ТАСС, 12 мая. Власти регионов России при продлении мер борьбы с распространением коронавируса приняли решение о смягчении некоторых ограничений. С 12 мая в регионах, в частности, разрешат прогулки в парках, откроют часть предприятий, парикмахерские и небольшие магазины.

Общий для всей страны период нерабочих дней завершается с 12 мая, но выход из режимов ограничений в регионах потребует значительного времени. Об этом в понедельник заявил президент РФ Владимир Путин.

Открываются парки и летние кафе

Большинство регионов с 12 мая откроют парки и скверы для прогулок и занятий спортом при условии использования защитных масок и соблюдения безопасной дистанции. Так, в Карелии и ряде населенных пунктов Магаданской области разрешили гулять с детьми на придомовых территориях, в Новгородской, Новосибирской областях, Якутии - заниматься спортом на свежем воздухе, в Кемеровской области - на спортивных площадках и стадионах. В Белгородской области также откроют парки и скверы.

При соблюдении санитарных правил откроются торговые центры, театры, временные рынки и ярмарки, турбазы и дома отдыха, предприятия общественного питания с рядом ограничений в Ленинградской области. Для жителей Татарстана с 12 мая получение пропусков перестанет быть обязательным условием для выхода из дома.

"Планируются к открытию с 12 мая торговые, торгово-развлекательные центры в части магазинов непродовольственных товаров при условии соблюдения всех санитарных норм", - сказала замгубернатора Белгородской области Ольга Павлова, отметив, что в регионе также откроют летние площадки кафе и ресторанов.

В Тюменской области со вторника разрешены прогулки по улицам при соблюдении социальной дистанции в 1,5 м и занятия спортом на свежем воздухе на расстоянии не менее 5 м друг от друга. Однако власти решили сохранить ограничения. "К сожалению, предпосылок для полного отказа от режима самоизоляции нет. Именно поэтому мы продлили действие режима повышенной готовности и сделали масочный режим обязательным", - пояснил глава Тюменской области Александр Моор.

Возобновление работы предприятий

Предприятия различных отраслей экономики также постепенно выходят из режима ограничений. Например, в Севастополе возобновляют работу торговые точки, разрешен выход в море для маломерных судов при условии, что они не оказывают коммерческие услуги. С 12 мая к работе приступят предприятия судостроения, легкой и деревообрабатывающей промышленности, магазины непродовольственных товаров.

Парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ателье по ремонту одежды и обуви открылись в Волгоградской области еще с 21 апреля, также в регионе расширили список предприятий, которые работают с соблюдением санитарных требований. В Краснодарском крае по-прежнему отсутствует межмуниципальное транспортное сообщение, закрыты все торговые центры, но возобновлена работа рынков и ярмарок.