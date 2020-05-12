В Латвии открываются музеи, библиотеки и концертные залы

РИГА, 12 мая. /ТАСС/. Первые существенные послабления ограничений, введенных в Латвии в рамках режима чрезвычайного положения в связи пандемией коронавируса, вступают в силу во вторник. При этом, согласно решению правительства страны, сам режим продлен до 9 июня.

Среди вступающих в силу послаблений возможность собираться группами на публичные и частные мероприятия при участии не более 25 человек и сохранении дистанции в 2 м. При этом такие мероприятия в помещениях должны будут длиться не дольше трех часов. Ограничений по времени для мероприятий на открытом воздухе нет. Это также касается пикетов, митингов, собраний, шествий и религиозных мероприятий. На таких же условиях можно будет проводить групповые тренировки до 25 человек.

После 12 мая в Латвии постепенно возобновят свою работу музеи, библиотеки, кинотеатры и концертные залы, а культурные, спортивные и развлекательные заведения смогут работать до полуночи. Торговым центрам будет позволено работать по выходным и праздничным дням. Для детей в возрасте от пяти до шести лет откроются детские сады.

Послабления также коснутся туроператоров, которым будет разрешено организовывать поездки по странам Балтии. Кроме того, главы правительств Латвии, Литвы и Эстонии 6 мая договорились, что с 15 мая страны Балтии откроют внутренние границы для свободного передвижения жителей.

Маски в транспорте

Правительство Латвии также постановило, что после 12 мая в общественном транспорте нужно будет обязательно носить защитные лицевые маски. "При этом годятся и медицинские маски, хотя их лучше оставить для медиков, и простые из ткани, которые после использования можно постирать, погладить и использовать многократно. Кроме того, допускается и просто закрытие носа и рта шалью или платком, которые потом, конечно, тоже надо постирать и погладить", - пояснила министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле ранее в эфире местной радиостанции Baltkom.

"Штрафовать не будут. Это моя позиция. Если государство, к сожалению, не может обеспечить всех масками, то штрафовать было бы неправильным решением, потому и есть возможность использовать тканевые маски. В Люксембурге, который намного богаче нас, государство смогло обеспечить жителей всего четырьмя масками. Это проблема по всему миру", - отметила она.

Возвращение к нормальной жизни

Как заявил ранее журналистам премьер-министр республики Кришьянис Кариньш, коронавирус не побежден, потому всем следует продолжать соблюдать осторожность. "Вирус не побежден, лекарства и вакцины от него нет. Нам в Латвии необходимо продолжать быть бдительными. Благодаря участию общества распространение вируса находится под контролем, а жители понимают, что вирус никуда не делся - он есть и все еще опасен", - указал он.

По его словам, у правительства Латвии есть план, как постепенно вернуться к нормальной жизни. "Конечно, не к прежней жизни, но мы видим, как вырисовывается новое понятие "нормальной жизни". Шаг за шагом мы двигаемся к тому, чтобы ограничений было как можно меньше, но при этом мы должны следить за тем, чтобы не было новых вспышек и бесконтрольного распространения вируса", - подчеркнул он.

Минздрав Латвии 2 марта сообщил, что в стране зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. С тех пор подтверждено 946 случаев инфицирования, 18 человек умерли, 464 выздоровели. Правительство Латвии в середине марта объявило в стране режим чрезвычайного положения до 14 апреля, затем продлило его до 12 мая, а после - до 9 июня. Он включает ряд строгих мер с целью борьбы с распространением вируса, в том числе запрет на проведение массовых мероприятий, а также приостановку международных пассажирских перевозок воздушным, железнодорожным, морским и автотранспортом.