{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Латвии открываются музеи, библиотеки и концертные залы

В стране при этом продолжает действовать режим ЧП

РИГА, 12 мая. /ТАСС/. Первые существенные послабления ограничений, введенных в Латвии в рамках режима чрезвычайного положения в связи пандемией коронавируса, вступают в силу во вторник. При этом, согласно решению правительства страны, сам режим продлен до 9 июня.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Среди вступающих в силу послаблений возможность собираться группами на публичные и частные мероприятия при участии не более 25 человек и сохранении дистанции в 2 м. При этом такие мероприятия в помещениях должны будут длиться не дольше трех часов. Ограничений по времени для мероприятий на открытом воздухе нет. Это также касается пикетов, митингов, собраний, шествий и религиозных мероприятий. На таких же условиях можно будет проводить групповые тренировки до 25 человек.

После 12 мая в Латвии постепенно возобновят свою работу музеи, библиотеки, кинотеатры и концертные залы, а культурные, спортивные и развлекательные заведения смогут работать до полуночи. Торговым центрам будет позволено работать по выходным и праздничным дням. Для детей в возрасте от пяти до шести лет откроются детские сады.

Послабления также коснутся туроператоров, которым будет разрешено организовывать поездки по странам Балтии. Кроме того, главы правительств Латвии, Литвы и Эстонии 6 мая договорились, что с 15 мая страны Балтии откроют внутренние границы для свободного передвижения жителей.

Маски в транспорте

Правительство Латвии также постановило, что после 12 мая в общественном транспорте нужно будет обязательно носить защитные лицевые маски. "При этом годятся и медицинские маски, хотя их лучше оставить для медиков, и простые из ткани, которые после использования можно постирать, погладить и использовать многократно. Кроме того, допускается и просто закрытие носа и рта шалью или платком, которые потом, конечно, тоже надо постирать и погладить", - пояснила министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле ранее в эфире местной радиостанции Baltkom.

"Штрафовать не будут. Это моя позиция. Если государство, к сожалению, не может обеспечить всех масками, то штрафовать было бы неправильным решением, потому и есть возможность использовать тканевые маски. В Люксембурге, который намного богаче нас, государство смогло обеспечить жителей всего четырьмя масками. Это проблема по всему миру", - отметила она.

Возвращение к нормальной жизни

Как заявил ранее журналистам премьер-министр республики Кришьянис Кариньш, коронавирус не побежден, потому всем следует продолжать соблюдать осторожность. "Вирус не побежден, лекарства и вакцины от него нет. Нам в Латвии необходимо продолжать быть бдительными. Благодаря участию общества распространение вируса находится под контролем, а жители понимают, что вирус никуда не делся - он есть и все еще опасен", - указал он.

По его словам, у правительства Латвии есть план, как постепенно вернуться к нормальной жизни. "Конечно, не к прежней жизни, но мы видим, как вырисовывается новое понятие "нормальной жизни". Шаг за шагом мы двигаемся к тому, чтобы ограничений было как можно меньше, но при этом мы должны следить за тем, чтобы не было новых вспышек и бесконтрольного распространения вируса", - подчеркнул он.

Минздрав Латвии 2 марта сообщил, что в стране зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. С тех пор подтверждено 946 случаев инфицирования, 18 человек умерли, 464 выздоровели. Правительство Латвии в середине марта объявило в стране режим чрезвычайного положения до 14 апреля, затем продлило его до 12 мая, а после - до 9 июня. Он включает ряд строгих мер с целью борьбы с распространением вируса, в том числе запрет на проведение массовых мероприятий, а также приостановку международных пассажирских перевозок воздушным, железнодорожным, морским и автотранспортом.

Теги
ЭстонияЛатвияЛитваЛюксембургКариньш, КришьянисПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Повторные тесты Майкла Пенса на коронавирус оказались отрицательными
Ранее у пресс-секретаря вице-президента США обнаружили коронавирус
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС