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Пандемия коронавируса нового типа
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Повторные тесты Майкла Пенса на коронавирус оказались отрицательными

Ранее у пресс-секретаря вице-президента США обнаружили коронавирус

ВАШИНГТОН, 12 мая. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс за последние два дня дважды сдавал тест на коронавирус. В обоих случаях результат оказался отрицательным. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, отвечая на вопросы журналистов в Розовом саду Белого дома.

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Ранее у пресс-секретаря Пенса был обнаружен коронавирус.

"Вице-президент сделал тест, результат отрицательный. Он сдавал тест вчера, он сдал тест сегодня <...> Он в очень хорошей форме", - сказал Трамп.

При этом глава вашингтонской администрации не исключил, что в качестве меры предосторожности его контакты с Пенсом могут быть ограничены на ближайшее время.

"Я не видел его с тех пор <...> Мы поговорим об этом, мы можем поговорить по телефону", - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос одного из журналистов. "Работа, которую он проделал в качестве главы рабочей группы [по борьбе с коронавирусом], работа, которую он проделал в качестве вице-президента, является выдающейся, - подчеркнул при этом президент США.

О том, что у пресс-секретаря Пенса Кэти Миллер - супруги советника Трампа Стивена Миллера - был диагностирован коронавирус, стало известно 8 мая. 7 мая телеканал CNN сообщал, что коронавирус обнаружен у военного из подразделения ВМС США, бойцы которого несут службу в Белом доме.

В понедельник Трамп отметил, что о других случаях заражения среди сотрудников Белого дома ему неизвестно. "Мне только известно, что люди, которые видели их (заболевших - прим. ТАСС), прошли тесты, они отрицательные, но они все равно проходят карантин", - сказал он.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,34 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 80 тыс. человек.

Теги
СШАТрамп, ДональдПенс, Майкл (Майк)Пандемия коронавируса нового типа
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