В Коми могут открыть парикмахерские и бани с 15 мая

СЫКТЫВКАР, 12 мая. /ТАСС/. Власти Республики Коми готовятся открыть с 15 мая парикмахерские, косметические салоны, бани, частично - непродовольственные магазины, если 13-14 мая не появится новых вспышек коронавируса. Соответствующий указ о частичном снятии ограничений будет подготовлен 12 мая, сообщил врио главы республики Владимир Уйба.

"Мы приняли решение о продлении режима [самоизоляции и ограничений] на 13 и 14 мая, потому что 8 и 9 мая появились два новых очага - Чикшино и Микунь. Туда заехали две вахты, мы их взяли на карантин на две недели и в обеих вахтах на 13-й день зафиксированы люди с признаками коронавируса. Из обеих вахт девять человек госпитализированы. Поэтому завтра и послезавтра мы мониторим ситуацию, готовим указ о частичном снятии ограничений, и, если не будет дополнительной вспышки в очагах, то 14-го числа мы такой указ опубликуем", - сказал Уйба в своем видеообращении к жителям, которое размещено на официальной странице Коми в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, на первом этапе планируется снятие ограничений для целого ряда предприятий сферы услуг. "Это бытовые услуги - парикмахерские, которые вы так долго ждете; это бани, за исключением саун, косметические салоны, непродовольственные магазины площадью до 400 кв. м; прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, но не более, чем по два человека. Это все с обязательным соблюдением масочного режима, кроме бань", - пояснил руководитель региона.

При этом школы и детские сады будут закрыты, подчеркнул Уйба, отвечая на массовые обращения. "Если смотреть на критерии, то образовательные учреждения открывают на третьем этапе. И четко сказано, что ни в коем случае нельзя перескакивать. Поэтому ни о каком открытии завтра или послезавтра школ и детсадов речи не идет вообще", - подчеркнул руководитель региона.

По данным управления Роспотребнадзора по Коми, на 11 мая лабораторно подтверждено 844 случая заражения коронавирусом, прирост за сутки - 21. Коми находится на 44 месте среди субъектов РФ по количеству выявленных случаев. Под медицинским наблюдением находится 1 981 человек, из них 1 848 контактировали с заболевшими, 133 прибыли из-за рубежа. Выздоровело 252 человека, 15 умерли.