Twitter будет маркировать сообщения с фейками о COVID-19

ТАСС, 12 мая. Американская компания Twitter c понедельника начнет помечать опубликованные в соцсети сообщения, которые могут содержать недостоверную или спорную информацию о коронавирусе нового типа. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на ее официальном сайте .

"Способствуя общественному диалогу, наша цель - сделать простым поиск достоверной информации в Twitter и ограничить распространение потенциально опасного и вводящего в заблуждение контента. Начиная с сегодняшнего дня, мы представляем новые отметки и предупреждающие сообщения, которые предоставят дополнительный контекст и информацию по записям, содержащим спорную и недостоверную информацию, связанную с COVID-19", - говорится в сообщении компании.

Уточняется, что подобные сообщения будут маркироваться специальной отметкой, которая перенаправит пользователя на официальную страницу соцсети или другой сайт, где содержится проверенная и достоверная информация по коронавирусу. Записи, содержащие недостоверную информацию, будут удалены.

Как сообщила компания, специальные отметки также появятся на сообщениях, которые были опубликованы до 12 мая.