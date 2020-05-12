В Забайкалье подростков начали обучать робототехнике на средства гранта

ВЛАДИВОСТОК, 12 мая. /ТАСС/. Школьники Краснокаменска приступили к изучению робототехники на средства президентского гранта - более 1,6 млн рублей. Пока занятия проходят дистанционно, к практике подростки приступят после отмены ограничений, связанных с мерами по предотвращению распространения коронавируса, сообщила ТАСС руководитель КАНО ДОД "Ученый Жираф" Оксана Науменко.

Победителями первого в 2020 году конкурса президентских грантов стали 2 017 некоммерческих организаций со всех регионов страны. Они получат в общей сложности 4,1 млрд рублей.

"Дистанционно преподаватели дают ребятам теорию, но для занятий робототехникой обязательна практика. Многие ребята - воспитанники детских домов и дети из многодетных семей, и у них нет возможности заниматься в режиме онлайн. Сейчас обучение проходят около 10% всех желающих, но мы решили, что программа не будет прекращаться во время летних каникул", - сообщила Науменко.

Руководитель обучающего проекта уточнила, что до мая 2021 года участниками программы станут 90 старших подростков из Краснокаменского района. Они будут посещать занятия небольшими группами, в зависимости от возраста и знаний. С 2018 года в организации дополнительного образования "Ученый жираф" организована секция, в которой ребята от семи до 11 лет, в том числе оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, бесплатно обучались лего-робототехнике. Программ, в которых подростки более старшего возраста могли бы развивать полученные навыки в Краснокаменске ранее не было.

Образовательный проект включает в себя мероприятия по профессиональной ориентации школьников. Так, работники крупнейшего в Краснокаменске предприятия - Приаргунского производственного горно-химического объединения раз в месяц будут проводить мастер-классы, лекции и экскурсии для школьников, которые проявили интерес к научно-технической работе. В рамках проекта запланирован также фестиваль профориентации, участие в котором смогут принять 300-400 юных жителей Краснокаменского района.

Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года. До появления Фонда президентских грантов в 2017 году финансирование распределяли девять операторов, которые провели в общей сложности 36 конкурсов, на которые суммарно было представлено 15,7 тыс. проектов. За три года фонд распределил около 26 млрд рублей. На эти конкурсы было подано более 62 тыс. проектов НКО.