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Пандемия коронавируса нового типа

В Канаде число выздоровевших впервые превысило количество зараженных коронавирусом

По данным Минздрава страны, почти 33 тыс. ранее инфицированных уже полностью вылечились

ОТТАВА, 12 мая. /ТАСС/. Количество выздоровевших в Канаде впервые превысило число зараженных коронавирусом на данный момент. Об этом свидетельствуют данные канадского Минздрава.

По состоянию на 11 мая, в стране 32 994 ранее инфицированных уже полностью вылечились, а 31 994 продолжают бороться с коронавирусом. За последние сутки в Канаде зарегистрировано 1 133 случая заражения коронавирусом, всего в стране из-за COVID-19 умерли 4 993 инфицированных. Ранее телеканал CBC сообщил, что число умерших в стране превысило 5 тыс. человек, но эти данные не подтвердились официальной сводкой Минздрава.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января. Случаи инфицирования отмечены в 12 из 13 канадских регионов. Больше всего заразившихся в провинциях Квебек (38 469), Онтарио (20 546) и Альберта (6 300). Тест на наличие коронавируса в Канаде прошли свыше 1,1 млн человек.

28 апреля премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада в настоящее время находится на полпути к выходу из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Ранее он информировал, что, согласно прогнозам правительства, пик пандемии в стране придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тыс. умерли.

 

Теги
КанадаПандемия коронавируса нового типа
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Пандемия коронавируса нового типа
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