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Пандемия коронавируса нового типа

Кадыров сообщил, что в Чечне заработали небольшие магазины и предприятия сферы услуг

По словам главы республики, режим самоизоляции сохраняется

ГРОЗНЫЙ, 12 мая. /ТАСС/. Власти Чечни начали постепенное смягчение режима ограничений, введенного в республике в связи с распространением коронавирусной инфекции. В регионе открылись небольшие магазины и первые предприятия сферы услуг, при этом пока сохраняется самоизоляция для жителей, сообщил во вторник глава республики Рамзан Кадыров.

"В Чеченской Республике уже начали работу небольшие магазины и предприятия сферы услуг. Планируем поэтапное снятие ограничений с учетом развития картины по заболеваемости COVID-19"- написал на своей странице "ВКонтакте" Кадыров.

Он отметил, что в ближайшие два дня пройдет заседание оперативного штаба, на котором будут определены дальнейшие меры с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. "Все решения доведем до населения. А пока сохраняем режим самоизоляции", - добавил он.

Ранее Кадыров анонсировал разработку плана поэтапного выхода из режима самоизоляции и не исключил возможность смягчения ограничительных мер с 15 мая.

В Чечне 787 случая заражения коронавирусной инфекцией, 422 человек выздоровели, девять умерли. С марта в республике действует режим самоизоляции, жителям запрещено выходить на улицу без необходимости. Все рестораны, кафе, развлекательные центры и магазины, кроме магазинов с товарами первой необходимости, закрыты. Ужесточен контроль на границах региона.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияСеверный КавказСКФОЧечняПандемия коронавируса нового типа
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