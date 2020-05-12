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Пандемия коронавируса нового типа

В Находке прошла первая после введения ограничений из-за коронавируса смена экипажа

Вернувшиеся моряки ушли на двухнедельный карантин

ВЛАДИВОСТОК, 12 мая. /ТАСС/. Смена экипажа на судне впервые после введения ограничительных мер из-за коронавируса прошла в Приморье. Для этого в порт Находка зашло судно Stolt Loyalty норвежской компании Stolt Tankers B.V., сообщил ТАСС во вторник председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов.

В апреле он сообщил ТАСС, что около 10 тыс. дальневосточных моряков на различных судах по всему миру не могут смениться после завершения трудового контракта, так как из-за угрозы распространения коронавируса передвижение между странами и регионами было ограничено. Из-за этого моряки вынуждены продолжать работать на судах, хотя они получают зарплату и снабжение, но вернуться домой не могут. По данным на начало мая, смениться смогли лишь около 20% дальневосточных моряков.

"Судно работает под флагом Каймановых островов, оно шло из американского порта Фрипорт в Южную Корею и зашло в Находку для смены моряков и попутной бункеровки. Это была первая смена экипажа в порту Находка после введения ограничительных мер. Заменили семь членов экипажа, жителей Находки. Моряки, которые отправились работать на судно, предварительно сдали анализы на коронавирус, списавшиеся моряки также сдали тесты и отправились на двухнедельный карантин по домам", - сообщил Суханов.

Он уточнил, что судно прибыло в Находку накануне вечером и во вторник после бункеровки и смены экипажа ушло в Южную Корею. Офицеры на судне - россияне, остальная команда - филиппинцы.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 221 344 случая заражения, выздоровел 39 801 человек, умерли 2 009. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПриморский крайПандемия коронавируса нового типа
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