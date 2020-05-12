На Камчатке ликвидировали подпольный цех по переработке краба

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 мая. /ТАСС/. Наряд погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району обнаружил и ликвидировал подпольный цех по изготовлению крабовой продукции на юге Камчатки. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

"При патрулировании Авачинской губы пограничники обнаружили моторную лодку, которая скрылась при виде сотрудников ведомства. Наряд погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району осмотрел близлежащую местность и увидел на берегу нежилое строение, в котором осуществлялось кустарное производство крабовой продукции. На берегу рядом со строением находились мешки с живым крабом-стригуном", - сказали в ведомстве.

По предварительной информации, браконьеры на лодке выгружали нелегально выловленного краба с целью дальнейшей переработки. После осмотра и пересчета 5 612 жизнеспособных особей краба были выпущены в естественную среду обитания. Предотвращенный ущерб составил более 5,7 млн рублей.

Согласно Правилам рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, в рамках любительского рыболовства граждане имеют право добыть не более 30 особей краба-стригуна в сутки. Штраф за незаконный вылов одной особи краба-стригуна, независимо от веса и размера, составляет 4 768 рублей, а вылов с причинением крупного ущерба влечет уголовную ответственность.