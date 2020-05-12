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Пандемия коронавируса нового типа

Сотрудники МЧС продезинфицировали около 3 тыс. объектов социального обслуживания

Кроме того, проведена специальная санитарная обработка более 6,5 млн кв. м социально значимых объектов

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Специалисты МЧС России с целью минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции провели дезинфекцию порядка 3 тыс. объектов социального обслуживания. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Специальная санитарная обработка проведена на порядка 3 тыс. объектах социального обслуживания общей площадью около 1,5 млн. кв. м. Обработано более 16,1 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры общей площадью более 2 млн 622 тыс. кв. м", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, силами МЧС проведена специальная санитарная обработка более 6,5 млн кв. м социально значимых объектов по всей стране. Также продезинфицировано более 1 тыс. лечебных учреждений общей площадью более 975 тыс. кв. м, более 739 образовательных учреждений общей площадью порядка 1,5 млн кв. м.

В самом МЧС также регулярно проводится дезинфекция. "К настоящему моменту обработано более 22,7 тыс. объектов МЧС России общей площадью более 18,2 млн кв. м", - отметили в министерстве.

Также продезинфицировано более 3 677 км дорог и более 36 тыс. единиц техники, в том числе более 22 тыс. - МЧС России.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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