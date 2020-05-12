В Сахалинской области начался первый этап выхода из режима самоизоляции

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 мая. /ТАСС/. Разрешение на работу части объектов торговли и сервиса, спортивных секций, детских садов и школ, а также на прогулки с детьми начало действовать в Сахалинской области со вторника. Соответствующий указ подписал глава региона Валерий Лимаренко, сообщили журналистам в пресс-службе островного правительства.

Президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам по поводу ситуации с коронавирусом заявил, что общий для всей страны период нерабочих дней завершается с 12 мая, но выход из режимов ограничений в регионах потребует значительного времени. При этом глава государства предоставил губернаторам субъектов самостоятельно принимать решения по выходу из режима или, наоборот, по ужесточению ограничений.

"На Сахалине и Курилах начался поэтапный выход из режима самоизоляции. С сегодняшнего дня в островном регионе разрешены прогулки с детьми, возобновлены занятия в спортивных секциях, в семи муниципалитетах области [где не было выявлено зараженных коронавирусной инфекцией], открылись детские сады и общеобразовательные школы. Также заработали некоторые объекты торговли и сервиса, имеющие отдельный вход - магазины одежды и головных уборов, торговые точки с аудио- и видеотехникой, ювелирными изделиями и музыкальными инструментами, мастерские по ремонту обуви", - сообщили в пресс-службе.