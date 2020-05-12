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Пандемия коронавируса нового типа

В Сахалинской области начался первый этап выхода из режима самоизоляции

В семи районах возобновляют работу школы и детские сады
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© Михаил Метцель/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 мая. /ТАСС/. Разрешение на работу части объектов торговли и сервиса, спортивных секций, детских садов и школ, а также на прогулки с детьми начало действовать в Сахалинской области со вторника. Соответствующий указ подписал глава региона Валерий Лимаренко, сообщили журналистам в пресс-службе островного правительства.

Президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам по поводу ситуации с коронавирусом заявил, что общий для всей страны период нерабочих дней завершается с 12 мая, но выход из режимов ограничений в регионах потребует значительного времени. При этом глава государства предоставил губернаторам субъектов самостоятельно принимать решения по выходу из режима или, наоборот, по ужесточению ограничений.

"На Сахалине и Курилах начался поэтапный выход из режима самоизоляции. С сегодняшнего дня в островном регионе разрешены прогулки с детьми, возобновлены занятия в спортивных секциях, в семи муниципалитетах области [где не было выявлено зараженных коронавирусной инфекцией], открылись детские сады и общеобразовательные школы. Также заработали некоторые объекты торговли и сервиса, имеющие отдельный вход - магазины одежды и головных уборов, торговые точки с аудио- и видеотехникой, ювелирными изделиями и музыкальными инструментами, мастерские по ремонту обуви", - сообщили в пресс-службе.

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По данным правительства области, школы и детсады на островах возобновляют работу в Смирныховском, Холмском, Невельском, Макаровском, Томаринском, Курильском и Александровск-Сахалинском районах. При этом в школах смогут обучаться только выпускники 11-х классов. В кабинетах одновременно смогут находиться до 15 человек. Школьников и педагогов обязали носить медицинские маски, дезинфекция и проветривание помещений будут осуществляться чаще, а перемены станут длиннее. Что касается работы спортивных секций, тренировки будут проходить в специализированных залах и на открытых площадках. При этом в помещениях на каждые 50 кв. м рассчитано не более пяти человек. На больших открытых площадках смогут тренироваться до 50 спортсменов. Обязательным также является соблюдение дезинфекционного режима по обработке помещений.

Ранее Лимаренко сообщил в своем Telegram-канале, что с 12 мая в регионе начнется поэтапный выход из режима самоизоляции. Сам режим был продлен на островах до 31 мая включительно. Сахалинская область входит в число российских регионов с наиболее благоприятной эпидемиологической обстановкой на фоне пандемии коронавируса.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 221 344 случая заражения, выздоровел 39 801 человек, умерли 2 009.

Теги
РоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская областьДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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