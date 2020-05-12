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Пандемия коронавируса нового типа

Школьники Забайкалья завершат учебный год не ранее 22 мая

Проведение ЕГЭ планируется с 8 июня по 10 июля

ТАСС, 12 мая. Учащиеся средних школ в Забайкалье завершат учебный год не ранее 22 мая, выпускники девятых и 11-х классов продолжат учебу почти до конца мая. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального министерства образования, науки и молодежной политики.

Ранее для школьников в регионе как и в других субъектах было введено дистанционное обучение.

"Согласно рекомендациям Минобразования Забайкалья, 2019-2020 учебный год в 1-8, 10 классах необходимо завершить не ранее 22 мая, в 9 и 11 классах - не ранее 29 мая. Решение о завершении учебного года принимает учредитель и руководство школы в соответствии с календарным учебным графиком", - сообщили в пресс-службе министерства.

Планируется, что ОГЭ пройдет с 9 по 30 июня, а ЕГЭ с 8 июня по 10 июля. "Вручение аттестатов пройдет после официального утверждения результатов экзаменов по обязательным предметам. Однако школам необходимо предусмотреть индивидуальную выдачу аттестатов, исключив скопление обучающихся и педагогов", - отметили в Минобразования Забайкальского края.

В завершающемся учебном году в Забайкалье обучаются более 146 тыс. школьников, из них более 16 тыс. первоклассников, около 13 тыс. девятиклассников и порядка 6 тыс. ребят заканчивают 11 класс.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае принято решение о продлении режима ограничений до 25 мая. Сейчас прогнозный показатель заболеваемости, на основании которого принимается решение об ослаблении режима, более чем в полтора раза превышает необходимый уровень.

Теги
РоссияЗабайкальский крайПандемия коронавируса нового типа
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