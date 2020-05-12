В Якутске вода подтопила две улицы

ЯКУТСК, 12 мая. /ТАСС/. Ледоход на реке Лена дошел до Якутска, утром зафиксировано подтопление двух городских улиц. Об этом сообщила во вторник на своей официальной странице в Instagram мэр Якутска Сардана Авксентьева.

"Ледоход дошел до Якутска. Первым, как обычно, в зону подтопления попадает микрорайон Даркылах. Напомню: из-за особенностей рельефа происходит выход воды на пойму, и, как следствие, подтопление жилых домов микрорайона Даркылах - застроек, расположенных вне дамбы <…> В 06:00 (00:00 мск) вода вышла на дорогу улицы Пристанская, а также на улицу, ведущую к ледовой переправе. На месте дежурят специалисты городского Управления ГО и ЧС, сотрудники полиции, ГИМС, спасатели МЧС, а также специалисты управы Промышленного округа. Ситуация находится на контроле", - отметила она.

Как отметила Авксентьева, "традиционно вода захватывает 16 домовладений, в которых проживает 63 человека, обычно жители этих домов от эвакуации отказываются". Тем не менее, властями Якутска развернут пункт временного размещения, где могут переждать паводок 200 человек.

По данным властей, по состоянию на 08:00 (02:00 мск) 12 мая уровень воды около города составил 645 см при критической отметке 827 см.

Якутия - один из самых паводкоопасных регионов России. Весной и летом 2018 года от паводка здесь пострадали 63 населенных пункта, были подтоплены почти 1,5 тыс. жилых домов. Ущерб превысил 1,4 млрд рублей. В 2019 году удалось избежать затопления жилых домов. В ряде населенных пунктов были затоплены дороги, временные дамбы, взлетно-посадочные полосы аэропортов.