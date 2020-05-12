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Пандемия коронавируса нового типа

Сахалинская область обязала компании самостоятельно содержать вахтовиков в обсерваторах

В настоящее время в регионе действует 22 обсерватора

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 мая. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал указ, согласно которому все предприятия обязаны взять на себя расходы по двухнедельному содержанию в обсерваторах своих сотрудников, которые прилетают в регион для работы вахтовым методом. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе островного правительства.

8 мая вице-премьер правительства РФ - полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на оперативном совещании с главами дальневосточных регионов поручил принять все необходимые меры, чтобы места массового скопления людей при работе вахтовом методом не стали источниками заражения коронавирусом. На прошлой неделе в правительстве Сахалинской области рассказали журналистам, что региональные власти приняли решение возложить расходы на пребывание вахтовиков в изоляции на их компании.

"Есть указ, согласно которому предприятия должны самостоятельно оплачивать стоимость проживания и питания вахтовиков в обсерваторах, если у компаний нет возможности организовать изоляцию своими силами", - сообщил в пресс-службе.

Также работодателей обязали заранее сообщать о прибывающих на острова работниках и согласовывать списки с силовыми структурами. При этом ООО "Восточная горнорудная компания" и нефтегазовые компании, работающие по шельфовым проектам "Сахалин-1" и "Сахалин-2", начали самостоятельно содержать своих вахтовиков в обсерваторах еще до решения региональных властей.

Сейчас все прибывающие на Сахалин пассажиры проходят обязательные тесты на коронавирусную инфекцию как в аэропорту прилета, так и перед вылетом на остров. После прибытия в Южно-Сахалинск все прилетевшие отправляются на сутки в специально подготовленные обсерваторы. Анализы пассажиров, чьи предварительные тесты показывают положительный результат, отправляют в научный центр "Вектор" в Новосибирске. Пассажиры с отрицательными тестами проходят обязательный двухнедельный карантин дома при наличии местной прописки. Люди без сахалинской прописки остаются в обсерваторах на 14 дней. Всего в области организована работа 22 обсерваторов. В основном они находятся в Южно-Сахалинске, где для временного содержания граждан приспособили гостиницы, спортивные и физкультурно-оздоровительные комплексы.

Сахалинская область входит в число российских регионов с наиболее благоприятной эпидемиологической обстановкой на фоне пандемии коронавируса. В настоящее время здесь официально зафиксирован 21 зараженный, еще 20 пациентов вылечились и были ранее выписаны из больницы.

Теги
РоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская областьПандемия коронавируса нового типа
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