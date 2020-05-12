В Забайкалье умер первый пациент, зараженный коронавирусом

ЧИТА, 12 мая. /ТАСС/. Первый пациент, заразившийся коронавирусом, умер в Забайкальском крае. Об этом сообщила во вторник на оперативном совещании заместитель председателя регионального правительства по социальным вопросам Аягма Ванчикова.

"За сегодняшний день мы зарегистрировали один летальный случай", - сказала Ванчикова.

По ее словам, из 386 положительных случаев заражения коронавирусом 132 человека выписаны, 256 человек госпитализированы, состояние троих из них характеризуется как тяжелое, на кислородной поддержке - четыре пациента, на искусственной вентиляции легких - один.