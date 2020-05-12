На Камчатке умер первый пациент с коронавирусом

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 мая. /ТАСС/. Первый пациент с диагнозом "коронавирус" умер на Камчатке во вторник. Об этом сообщил врио главы региона Владимир Солодов в своем Telagram-канале.

"У мужчины старше 55 лет инфекция развивалась на фоне хронических заболеваний - гипертонии и сахарного диабета. Я выражаю глубокое соболезнование родным умершего и хочу уверить, что все необходимое содействие, связанное с организацией похорон мы окажем", - сказал Солодов.