На Камчатке умер первый пациент с коронавирусом

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 мая. /ТАСС/. Первый пациент с диагнозом "коронавирус" умер на Камчатке во вторник. Об этом сообщил врио главы региона Владимир Солодов в своем Telagram-канале.
"У мужчины старше 55 лет инфекция развивалась на фоне хронических заболеваний - гипертонии и сахарного диабета. Я выражаю глубокое соболезнование родным умершего и хочу уверить, что все необходимое содействие, связанное с организацией похорон мы окажем", - сказал Солодов.
С 1 апреля на Камчатке действует режим самоизоляции, который распоряжением врио губернатора продлен до 31 мая. Однако, с 12 мая разрешено работать салонам красоты, парикмахерским, отдельно стоящим магазинам непродовольственных товаров. В настоящий момент на Камчатке 398 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 221 344 случая заражения, выздоровел 39 801 человек, умерли более 2 тыс. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.