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Пандемия коронавируса нового типа

На Камчатке умер первый пациент с коронавирусом

У мужчины был сахарный диабет и гипертония

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 мая. /ТАСС/. Первый пациент с диагнозом "коронавирус" умер на Камчатке во вторник. Об этом сообщил врио главы региона Владимир Солодов в своем Telagram-канале.

"У мужчины старше 55 лет инфекция развивалась на фоне хронических заболеваний - гипертонии и сахарного диабета. Я выражаю глубокое соболезнование родным умершего и хочу уверить, что все необходимое содействие, связанное с организацией похорон мы окажем", - сказал Солодов.

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С 1 апреля на Камчатке действует режим самоизоляции, который распоряжением врио губернатора продлен до 31 мая. Однако, с 12 мая разрешено работать салонам красоты, парикмахерским, отдельно стоящим магазинам непродовольственных товаров. В настоящий момент на Камчатке 398 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 221 344 случая заражения, выздоровел 39 801 человек, умерли более 2 тыс. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияКамчатский крайПандемия коронавируса нового типа
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