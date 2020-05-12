Вывозной рейс "Вьетнамских авиалиний" забрал из Ханоя 17 россиян

ХАНОЙ, 12 мая. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Вывозной рейс "Вьетнамских авиалиний", который был организован для того, чтобы вернуть на родину из России граждан Вьетнама, забрал во вторник из Ханоя 17 россиян. Об этом сообщил ТАСС заведующий консульским отделом посольства России во Вьетнаме Алексей Фалунин.

"17 граждан РФ вылетели сегодня в 07:35 (03:35 мск) рейсом "Вьетнамских авиалиний" по маршруту Ханой - Москва", - отметил дипломат. По его словам, на борт смогли попасть граждане РФ из числа тех, кто успешно прошел регистрацию на портале "Госуслуги" и был включен в составляемые Минкомсвязи России вывозные списки российских граждан.

Сотрудники консульского отдела с ночи находились в аэропорту, оказывая содействие российским гражданам в регистрации на рейс и в решении паспортно-визовых вопросов. "У двух человек оказались просрочены вьетнамские визы, поскольку из-за отмены авиасообщения они не смогли вернуться на родину после окончания турпоездок в планировавшиеся сроки. Эти вопросы были урегулированы с иммиграционными властями без штрафных санкций", - сказал Фалунин.

Почти до момента начала регистрации на рейс российские дипломаты решали с "Вьетнамскими авиалиниями" вопрос стоимости перелета. "Изначально авиакомпания сообщила, что стоимость билета должна была составить порядка $1 тыс. Потом было объявлено, что из-за низкого количества пассажиров цена возрастет до $1,3 тыс. В итоге удалось добиться ее снижения до $790", - сообщил консул.

За последние недели с учетом вылетевших сегодня, из Вьетнама в РФ уже были возвращены более 650 россиян. Российская сторона организовала четыре рейса из международного аэропорта Камрань в южной вьетнамской провинции Кханьхоа для вывоза соотечественников, которые не имели возможности вернуться на родину после прекращения регулярного авиасообщения из-за пандемии коронавируса. В конце апреля российскими авиакомпаниями были осуществлены два перелета маршруту Камрань - Новосибирск - Иркутск. В начале мая состоялись рейсы Камрань - Владивосток, а также Камрань - Санкт-Петербург - Москва.