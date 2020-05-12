Психолог считает, что соблюдение личных границ крайне важно на самоизоляции

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Соблюдение личных границ близких и мягкое отстаивание своих позволит избежать тревоги в период самоизоляции. Кроме того, важно составить график и соблюдать его, сообщила профессор психологии и коуч-консультант Марина Мелия.

Марина Мелия — о том, как слабость может стать силой

"Начинают всегда с плохого". Марина Мелия — о том, как слабость может стать силой

"Не выдержать тревоги (главная опасность самоизоляции - прим. ТАСС). Человек срывается, и последствия могут быть любыми: психосоматика, испорченные отношения, необратимые поступки. Именно поэтому очень важно соблюдать личное пространство тех, кто рядом. Мягко отстаивать свои личные границы и не нарушать чужих", - сообщила она в интервью ТАСС.

По словам психолога, также очень важно сформировать свой график и свое расписание и делать то, что вы бы делали "в нормальных условиях".

Мелия предостерегла от траты энергии впустую. "Не тратить энергию впустую, а направить ее на вещи, наделенные твоим, именно твоим собственным, а не чьим-то смыслом - вот что по-настоящему важно", - пояснила она.