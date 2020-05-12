Археологи через неделю смогут приступить к раскопкам в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая. /ТАСС/. Крымские археологи смогут приступить к раскопкам в Республике Крым с соблюдением требований Роспотребнадзора по противоэпидемическим мерам через неделю - с 18 мая. Об этом сообщил ТАСС председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

"С 18 мая будет разрешено проводить научные исследования и разработки. Это касается и археологических экспедиций крымских ученых. Пока в республике действует режим повышенной готовности, к работам смогут приступить только крымские археологи, поскольку все приезжие у нас, согласно указу главы республики, направляются в обсерватор на 14 дней. Работа иногородних археологических экспедиций будет возможна после снятия ограничительных мер", - сообщил Гоцанюк.

Он отметил, что археологи должны будут соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора по мерам предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. По его словам, археологи выполняют необходимую работу по обследованию территорий под строительство важных для республики объектов инфраструктуры и социальной сферы.

По данным Государственного комитета по охране культурного наследия Крыма, в настоящее время на территории республики насчитывается 2 280 выявленных объектов археологического наследия и 30 объектов археологического наследия федерального значения. Кроме того, при прокладке дорог, газопроводов, водоводов, линий электроснабжения, каждый год специалисты выявляют десятки ранее неизвестных объектов археологии.

О раскопках в Крыму