В Карелии умер первый пациент с подтвержденным коронавирусом

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 мая. /ТАСС/. Пожилой человек умер в центре для заразившихся коронавирусной инфекцией на базе госпиталя для ветеранов войн в Петрозаводске. Об этом сообщил во вторник министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

"Печальное известие поступило вчера вечером из госпиталя для ветеранов войн. В ковид-центре умер пожилой петрозаводчанин. 69-летний мужчина больше недели находился в реанимации, куда поступил в крайне тяжелом состоянии, был переведен на ИВЛ", - написал он на своей странице "ВКонтакте".

По данным республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, это первая в регионе смерть человека с положительным тестом на новую инфекцию.