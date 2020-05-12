На Чукотке режим полной самоизоляции продлили до 31 мая

АНАДЫРЬ, 12 мая. /ТАСС/. Режим полной самоизоляции на Чукотке продлен до 31 мая с обязательным тестированием всех прибывающих в регион на коронавирус, сообщил губернатор округа Роман Копин на своей официальной странице в Instagram во вторник.

"Сейчас санитарные врачи округа не рекомендуют резко сокращать или усиливать меры профилактики. В то же время скоро сезон строек, навигация и смена вахт. Чтобы сохранить здоровье жителей Чукотки, считаю необходимым сохранить действие текущих мер до 31 мая, развернуть дополнительные инфекционные койки для [больных] COVID-19 в каждом районе, проводить 100-процентное тестирование всех прибывающих в регион и сохранить обязательную 14-дневную самоизоляцию для всех прилетевших на Чукотку", - написал Копин.

Отмечается, что, несмотря на продление режима самоизоляции, в регионе разрешена работа торговли и сферы услуг при условии соблюдения санитарных мер.

В настоящий момент на Чукотке подтвержден 31 случай заражения коронавирусом, 13 человек выздоровели. Проведено порядка 4,5 тыс. тестов.

Президент РФ Владимир Путин дал право главам субъектов самостоятельно принимать решение по поводу ужесточения или ослабления особых режимов (карантин или самоизоляция), принятых на территориях регионов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране, связанной с распространением коронавируса.

Всего в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 221 344 случая заражения, выздоровели 39 801 человек, умерли 2 009. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.