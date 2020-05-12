Суды в Хабаровском и Приморском краях возобновили работу

ТАСС, 12 мая. Работа судов возобновилась во вторник в Хабаровском и Приморском краях. Об этом ТАСС сообщили в управлениях судебных департаментов регионов.

Нерабочие дни завершены, но борьба с эпидемией продолжится. Главное из обращения Путина

"Суды Хабаровского края приступили к работе в полном объеме с 12 мая. Проводится термометрия всех сотрудников и участников процессов, сохраняется масочный режим. Посетителей, не являющихся участниками процессов, могут не пустить в здание суда в случае, если будет превышена численность людей, при которой невозможно будет соблюдать полутораметровую дистанцию", - сказал представитель регионального управления.

До этого работа судов в регионе из-за пандемии обеспечивалась минимальной численностью сотрудников (судьи, помощники судей, секретари, другие сотрудники дежурили поочередно).

В Управлении судебного департамента в Приморском крае ТАСС также подтвердили, что суды региона с 12 мая возвращаются к работе.

Президент России Владимир Путин на совещании в понедельник объявил, что шестинедельный режим нерабочих дней 12 мая завершается. Региональные власти в зависимости от ситуации с коронавирусом могут смягчать, ужесточать, а в некоторых случаях дополнять ограничения.