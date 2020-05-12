{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суды в Хабаровском и Приморском краях возобновили работу

Сотрудники судов должны соблюдать масочный режим

ТАСС, 12 мая. Работа судов возобновилась во вторник в Хабаровском и Приморском краях. Об этом ТАСС сообщили в управлениях судебных департаментов регионов.

На эту тему
Нерабочие дни завершены, но борьба с эпидемией продолжится. Главное из обращения Путина

"Суды Хабаровского края приступили к работе в полном объеме с 12 мая. Проводится термометрия всех сотрудников и участников процессов, сохраняется масочный режим. Посетителей, не являющихся участниками процессов, могут не пустить в здание суда в случае, если будет превышена численность людей, при которой невозможно будет соблюдать полутораметровую дистанцию", - сказал представитель регионального управления.

До этого работа судов в регионе из-за пандемии обеспечивалась минимальной численностью сотрудников (судьи, помощники судей, секретари, другие сотрудники дежурили поочередно).

В Управлении судебного департамента в Приморском крае ТАСС также подтвердили, что суды региона с 12 мая возвращаются к работе.

Президент России Владимир Путин на совещании в понедельник объявил, что шестинедельный режим нерабочих дней 12 мая завершается. Региональные власти в зависимости от ситуации с коронавирусом могут смягчать, ужесточать, а в некоторых случаях дополнять ограничения.

Теги
Приморский крайХабаровский крайДальний Восток
Реклама на ТАСС
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 10 899
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС