Пенсионерам Камчатки выплатили материальную помощь в связи с пандемией

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 мая. /ТАСС/. Выплата материальной помощи неработающим пенсионерам, получающим региональную доплату и соблюдающим режим самоизоляции, началась на Камчатке. Первую часть доплаты к пенсии уже получили около 3,4 тыс. жителей полуострова старше 60 лет, вторую часть матпомощи пенсионеры получат после снятия ограничений из-за пандемии, сообщается на официальном сайте правительства региона во вторник.

"Первую часть выплаты в размере 2 тысяч рублей, которая назначена с начала режима самоизоляции, получили уже 3,4 тыс. камчатцев. На эти цели из краевого бюджета было выделено 6,8 млн рублей. Вторую часть выплаты, еще 2 тысячи рублей, пенсионеры получат после завершения режима повышенной готовности при условии отсутствия документов, подтверждающих нарушение пенсионером режима самоизоляции. Всего же на эту выплату могут претендовать около 4,1 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Единовременная материальная помощь оказывается гражданам в беззаявительном порядке на основании сведений, которые содержатся в автоматизированных информационных системах Министерства социального развития и труда Камчатского края. Получить выплату можно через почтовые отделения и кредитные организации края. Она осуществляется по аналогии с выплатой региональной социальной доплаты к пенсии.

Президент России Владимир Путин накануне сообщил, что режим повышенной безопасности в связи с распространением коронавируса должен сохраняться для людей старше 65 лет, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

С 1 апреля на Камчатке действует режим самоизоляции, который продлен до 31 мая. При этом с 12 мая разрешено работать салонам красоты, парикмахерским, отдельно стоящим магазинам непродовольственных товаров. В настоящий момент на Камчатке 398 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом.