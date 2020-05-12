{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Пенсионерам Камчатки выплатили материальную помощь в связи с пандемией

Деньги получили более 3 тыс. человек
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 мая. /ТАСС/. Выплата материальной помощи неработающим пенсионерам, получающим региональную доплату и соблюдающим режим самоизоляции, началась на Камчатке. Первую часть доплаты к пенсии уже получили около 3,4 тыс. жителей полуострова старше 60 лет, вторую часть матпомощи пенсионеры получат после снятия ограничений из-за пандемии, сообщается на официальном сайте правительства региона во вторник.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Первую часть выплаты в размере 2 тысяч рублей, которая назначена с начала режима самоизоляции, получили уже 3,4 тыс. камчатцев. На эти цели из краевого бюджета было выделено 6,8 млн рублей. Вторую часть выплаты, еще 2 тысячи рублей, пенсионеры получат после завершения режима повышенной готовности при условии отсутствия документов, подтверждающих нарушение пенсионером режима самоизоляции. Всего же на эту выплату могут претендовать около 4,1 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Единовременная материальная помощь оказывается гражданам в беззаявительном порядке на основании сведений, которые содержатся в автоматизированных информационных системах Министерства социального развития и труда Камчатского края. Получить выплату можно через почтовые отделения и кредитные организации края. Она осуществляется по аналогии с выплатой региональной социальной доплаты к пенсии.

Президент России Владимир Путин накануне сообщил, что режим повышенной безопасности в связи с распространением коронавируса должен сохраняться для людей старше 65 лет, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

С 1 апреля на Камчатке действует режим самоизоляции, который продлен до 31 мая. При этом с 12 мая разрешено работать салонам красоты, парикмахерским, отдельно стоящим магазинам непродовольственных товаров. В настоящий момент на Камчатке 398 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Теги
РоссияКамчатский крайДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 10 899
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС