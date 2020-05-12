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Пандемия коронавируса нового типа

В Калмыкии режим самоизоляции продлили до 24 мая включительно

В республике коронавирусом заразились 498 человек

ЭЛИСТА, 12 мая. /ТАСС/. Режим самоизоляции в Калмыкии в связи со сложной эпидемической обстановкой продлен до 24 мая, сообщил в видеообращении, размещенном во вторник в Instagram глава республики Бату Хасиков.

Режим самоизоляции для всех жителей Калмыкии действовал с 30 марта по 11 мая включительно. В республике не работают торговые объекты, кроме продуктовых, отменены массовые и развлекательные мероприятия. В Элисте объявлен режим ЧС, временно прекращено движение общественного транспорта между Элистой и пригородом.

"Каждый шаг должен быть взвешенным и последовательным. Я принял решение продлить режим самоизоляции до 24 мая включительно", - сказал Хасиков.

По данным оперштаба Калмыкии, в республике зарегистрировано 498 случаев заражения коронавирусом, ежедневный прирост больных с коронавирусной инфекцией составляет порядка 30-45 человек. В тяжелом состоянии находятся 11 пациентов, из них шесть - на аппаратах искусственной вентиляции легких. С начала пандемии выздоровели 116 человек, умерли шесть человек

Теги
РоссияКалмыкияПандемия коронавируса нового типа
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