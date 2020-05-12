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В Госдуму внесли законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан

Согласно документу, штрафы могут достигать 150 тыс. рублей
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак (оба "Единая Россия") внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предусматривающий штрафы до 150 тыс. рублей для государственных и муниципальных служащих за оскорбление граждан. Текст документа во вторник размещен в думской электронной базе данных.

"Оскорбление, совершенное лицом, замещающим государственную или муниципальную должность либо должность государственной или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий (должностных обязанностей) влечет наложение административного штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей либо дисквалификацию на срок до одного года", - говорится в тексте инициативы.

За повторное нарушение устанавливается штраф в размере 100-150 тыс. рублей либо дисквалификация (лишение права замещать должности государственной и муниципальной службы) на срок до двух лет.

Кроме того, законопроектом увеличиваются административные штрафы за оскорбление в целом. Так, максимальная сумма взыскания вырастет для граждан с 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц - с 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - с 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

За оскорбление без квалифицирующих признаков (ч. 1 ст. 5.61 КоАП) штраф составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей (сейчас до 3 тыс. рублей). За оскорбление, "содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся в произведении, СМИ или информационно-телекоммуникационных сетях", для граждан предусмотрен штраф от 5 тыс. до 10 тыс. рублей (сейчас до 5 тыс. рублей). Таким образом, теперь оскорбления в интернете будут приравниваться к публичным.

Помимо этого, документом вносятся изменения в само определение "оскорбление". Сейчас под ним понимается "унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме". Предлагается дополнить эту формулировку словами "или иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность".

Позиция правительства

Ранее комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект, высказав при этом ряд замечаний. Во-первых, в правительстве не поддержали изменение общего определения "оскорбления", посчитав дополнение определения оскорбления словами "иная унизительная, оскорбляющая общественную нравственность" неопределенным и избыточным. Во-вторых, в кабмине считают, что установление повышенных мер ответственности государственных и муниципальных служащих по сравнению с иными должностными лицами не соответствует правовым позициям Конституционного суда РФ, согласно которым "устанавливаемые законодателем меры ответственности должны быть объективно оправданы, обоснованы и преследовать конституционно значимые цели с соблюдением требований Конституции РФ, в том числе вытекающих из принципа равенства".

Как неоднократно отмечал сам Хинштейн, документ разработан во исполнение поручения президента РФ. По итогам заседания Совета по правам человека в январе глава государства поручил в срок до 1 июля рассмотреть вопрос об усилении ответственности чиновников за оскорбление граждан.

Теги
Турчак, Андрей АнатольевичРоссияХинштейн, Александр Евсеевич
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