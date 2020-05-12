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В России в апреле количество ДТП сократилось на 43,4%

Как сообщили в ГИБДД, число погибших уменьшилось на 23,3%

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Количество ДТП на дорогах России в апреле текущего года сократилось на 43,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число погибших в них уменьшилось на 23,3%. Это следует из статистических данных Госавтоинспекции.

Так, в апреле 2019 года произошло 11 037 ДТП, а в апреле текущего - 6 250. Число людей, погибших в автоавариях, составило 1 001 в апреле минувшего года, в апреле этого года погибли 768 человек. Количество пострадавших в ДТП в апреле текущего года сократилось на 42,7% (с 13 704 до 7 850).

Среди регионов России лидером по динамике снижения аварийности стала Чечня (88%), в апреле здесь произошла всего одна авария с одним пострадавшим. Далее идут Москва (аварийность снизилась на 66%), Пермский край (65,2%), Курская (61,3%) и Магаданская (60%) области. Кроме того, как следует из материалов ГИБДД, в пределах 15-19% аварийность сократилась в Томской, Ульяновской областях, Карелии, Коми, Забайкальском крае и Хакасии.

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