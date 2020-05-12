Более 280 тыс. детей в Приморье получили право на выплаты в 10 тыс. рублей

ВЛАДИВОСТОК, 12 мая. /ТАСС/. Семьи с детьми от трех до 16 лет получили право на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте правительства Приморского края.

Президент РФ Владимир Путин в ходе селекторного совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке 11 мая предложил в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком - с 3375 рублей до 6751 рубля. Такое пособие получат неработающие граждане России, в том числе студенты. Выплаты по 5 тыс. рублей на ребенка в месяц теперь смогут получать все российские семьи, имеющие детей в возрасте до трех лет. С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста.

"Семьи с детьми от трех до 16 лет получили право на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Средства будут предоставлены на каждого ребенка, независимо от наличия права на материнский капитал. Как информирует управляющий отделением ПФР Александр Масловец, такую выплату получат более 280 тыс. приморских детей", - сообщается на сайте регионального правительства.

Ежемесячную выплату в размере 5 тыс. рублей получат все семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года. Ранее эта мера социальной поддержки касалась только семей, имеющих право на материнский капитал.

Кроме того, семьи с низкими доходами в Приморье с 1 июня начнут получать ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. Выплата составляет 50% от прожиточного минимума ребенка и составит 7 221 рубль. Первую выплату граждане получат за период с января по июнь, единовременно им выплатят по 43,3 тыс. рублей на каждого ребенка.

Право на новую меру социальной поддержки имеют семьи с российским гражданством, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленной за второй квартал 2019 года. В Приморье его размер составлял 13 189 рублей. По предварительным расчетам, в Приморье получателями данной меры поддержки станут 14,3 тыс. детей. Ранее в пресс-службе регионального правительства ТАСС разъяснили, что в регионе на эти выплаты предусмотрели около 165 млн рублей.