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Пандемия коронавируса нового типа

В АТОР сообщили, что ваучеры на зарубежные туры можно перебронирать на поездки внутри РФ

По мнению вице-президента ассоциации, это могут быть, например, Камчатка, Сочи и Крым

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Туристы смогут перебронировать на внутрироссийские направления сумму ваучера на зарубежные туры, отмененные из-за коронавируса. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

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"В этой ситуации есть право в счет суммы ваучера перебронировать на внутрироссийские маршруты. Это может быть и Камчатка, и Сочи, и Крым, и многие другие направления. Поэтому выбирать как раз будет непосредственно сам турист, но деньги его будут сохранны", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Горин добавил, что в летнем сезоне уже планируются дополнительные рейсы по России.

Вице-президент АТОР также сообщил, что в случае, если пассажир или турист не воспользуется ваучером, то по истечении срока его действия возврат денег будет осуществляться с процентами. "Если ваш тур стоил, предположим, 100 тыс. руб., <...> оператор вам должен будет вернуть 105,5 тыс. руб.", - пояснил Горин.

Правительство РФ 7 мая одобрило и внесло в Госдуму законопроект о праве в случае чрезвычайной ситуации разрешать туроператорам не возвращать туристам денежные средства за отмененные туры, а предоставлять гарантию равнозначного путешествия в будущем. Предполагается, что порядок и форму предоставления гарантии будущего путешествия также будет определять кабмин. При этом, если общая цена туристского продукта на момент фактического оказания услуг окажется выше указанной в заключенном ранее договоре, туроператор не вправе требовать с туриста доплату. Если турист так и не сможет воспользоваться перенесенным на другой срок путешествием, туроператор будет обязан вернуть клиенту деньги, отмечается в законопроекте.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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