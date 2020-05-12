Еврейская АО к посевной привлекает россиян вместо китайцев

ТАСС, 12 мая. Сельхозпредприятия в Еврейской автономной области (ЕАО) заявили о недостатке людей для работы в полях на посевной из-за закрытых на время пандемии границ. Ранее в посевной участвовали граждане КНР, сейчас власти привлекают к этой деятельности местных жителей и трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья, сообщил во вторник ТАСС начальник управления сельского хозяйства областного правительства Александр Пащенко.

"Для проведения полевых работ в агропромышленном комплексе необходимо привлечь 1 323 человека иностранных сельскохозяйственных работников. Эту потребность обозначили сельхозтоваропроизводители, занимающиеся в основном выращиванием сои", - сказал он. В прошлые годы к этой работе привлекали граждан Китая, сейчас сделать это невозможно из-за закрытия границ, добавил Пащенко. При этом соя является основной экспортируемой сельхозпродукцией в области, она поставляется преимущественно в Китай.

Пащенко сообщил, что работников набирают среди жителей Биробиджана. "Размещаем объявления о работе вахтовым методом с выездом на время посевной в поселения с достойной заработной платой. Также привлекаем граждан из стран ближнего зарубежья", - сказал он.

Ранее региональные власти сообщали, что в связи с пандемией коронавируса остро стоит вопрос об участии в весенней посевной кампании китайских арендаторов, которые также в основном занимаются выращиванием сои. Отмечалось, что бюджеты муниципальных образований в области могут недополучить 250 млн рублей из-за того, что арендаторам из Китая закрыт въезд в Россию. За некоторыми из них уже числится задолженность по аренде земли. "Сейчас решается вопрос о передаче арендуемых земельных участков организациями с иностранным капиталом, которые не могут въехать на территорию области, в субаренду на этот год другим предприятия области. Эта работа ведется", - сказал собеседник агентства.

В области начали сеять сою на прошлой неделе. Сельхозпредприятия в этом году планируют произвести 150 тыс. тонн сои - на уровне 2018 года. Объем экспортируемой сельскохозяйственной сои с учетом остатков урожая 2019 года составит более 135 тыс. тонн на сумму 34 млн долларов. В прошлом году сборы сои были низкими из-за сильного паводка на Амуре и подъема грунтовых вод.