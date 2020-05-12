Глубоководный аппарат "Витязь-Д" совершил погружение на дно Марианской впадины

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Российский научно-исследовательский автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) "Витязь-Д" совершил погружение на дно Марианской впадины с борта спасательного судна Тихоокеанского флота "Фотий Крылов". Об этом сообщила пресс-служба Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" (входит в ОСК).

"В ходе миссии произведено картографирование и видеосъемка морского дна, изучены параметры морской среды", - говорится в сообщении.

Работы по созданию комплекса были начаты в сентябре 2017 года, когда ЦКБ МТ "Рубин" совместно с Фондом перспективных исследований (ФПИ) была сформирована лаборатория роботизированных подводных комплексов. Ее цель - реализация инновационного проекта создания роботизированного комплекса "Витязь-Д", предназначенного для выполнения сверхглубоководных погружений и проведения научных исследований в любых районах Мирового океана, включая районы, ранее недоступные человеку. Заказчиком этого сложнейшего проекта выступил ФПИ.

В ходе реализации проекта созданы новые конструкционные материалы, обеспечивающие необходимые прочностные характеристики и плавучесть автономных сверхглубоководных аппаратов, средства навигации и связи, управления, необходимая полезная нагрузка.

В состав соисполнителей проекта вошли Научно-исследовательский институт гидросвязи "Штиль", Центральный научно-исследовательский институт робототехники и технической кибернетики (ГНЦ РФ ЦНИИ РТК), Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИПМТ ДВО РАН) и другие организации.

Комплекс сверхглубоководного погружения "Витязь-Д" способен работать на предельных глубинах Мирового океана. В состав комплекса "Витязь-Д" входит автономный необитаемый аппарат, глубоководная донная станция (ГДС) и аппаратура пункта управления. Корабельное оборудование комплекса обеспечивает информационный обмен судна-носителя с подводным аппаратом и донной станцией в режиме реального времени по гидроакустическому каналу. Комплекс полностью состоит из комплектующих российского производства.

АНПА "Витязь-Д" представляет собой проницаемую конструкцию нулевой плавучести, силовые основания изготовлены из титановых сплавов. Внешние обводы выполнены из сферопластика, который компенсирует избыточный вес аппарата и придает ему обтекаемую форму. В движение аппарат приводится четырьмя маршевыми и десятью подруливающими электродвигателями.

В состав полезной нагрузки "Витязя" входят эхолоты, гидроакустические средства навигации и связи, гидролокаторы бокового обзора, видеокамеры, а также другое научно-исследовательское оборудование. Это оборудование позволяет аппарату производить обзорно-поисковую и батиметрическую съемку района, забор проб для исследования структуры верхнего слоя донного грунта, гидролокационную съемку рельефа дна, осуществлять измерения гидрофизических параметров морской среды. Аппарат способен самостоятельно обходить препятствия по курсу следования, включая выход из ограниченного пространства с использованием в системе управления элементов искусственного интеллекта.

Глубоководная донная станция в процессе выполнения миссии выполняет роль подводной базовой станции - аппарат в автономном режиме устанавливает связь с ГДС по гидроакустическому каналу и производит корректировку своего местоположения. Также глубоководная станция способна транслировать на АНПА команды управления с судна-носителя. Корпус станции, как и корпус аппарата "Витязь-Д", выполнен из титановых сплавов и высокопрочного сферопластика.

"Выполненное в рамках проекта "Витязь-Д" глубоководное погружение - это первый из серии экспериментов, которые были запланированы и осуществлены совместными усилиями АО "ЦКБ МТ "Рубин", Тихоокеанского флота и ФПИ. Успех эксперимента подтвердил верность выбранных разработчиками комплекса "Витязь-Д" конструктивных решений. Наряду с решением научных и технологических задач продемонстрирована возможность плодотворного сотрудничества в рамках широкой кооперации участников проекта. Проект "Витязь-Д" - это дальнейшее развитие наших достижений в области создания глубоководных морских роботизированных комплексов, в том числе без ограничения глубины погружения. И мы хотим продолжать развивать эти научные достижения", - заявил генеральный директор ФПИ Андрей Григорьев.

"Лаборатория морских роботизированных комплексов была создана совместно Фондом перспективных исследований и АО "ЦКБ МТ "Рубин" с целью реализации инновационного проекта создания мобильного морского роботизированного комплекса "Витязь-Д", предназначенного для выполнения сверхглубоководных погружений и проведения уникальных научных исследований в глубоководных районах Мирового океана. Для коллектива АО "ЦКБ МТ "Рубин" проект "Витязь-Д" - это в первую очередь возможность проявить все накопленные знания опыт по созданию роботизированных комплексов и проектирования уникальной техники, не имеющей аналогов в мире, реализовать на практике новые подходы работы с помощью систем 3D-моделирования и автоматизированного проектирования. Работы по проекту "Витязь-Д" включали в себя полный цикл создания, от проектирования конструкторскими подразделениями и изготовления специалистами производства АО "ЦКБ МТ "Рубин" до проведения глубоководных испытаний в удаленных районах Тихого океана. Решение этих задач в короткий срок, который задал ФПИ, является уникальным опытом для молодых инженеров и конструкторов. И мы благодарим ФПИ за возможность приобрести этот неоценимый опыт и планируем наше дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество", - сказал генеральный директор АО "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" Игорь Вильнит.