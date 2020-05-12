Больница Святого Георгия в Петербурге возобновит прием больных к вечеру

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Больница Святого Георгия в Санкт-Петербурге, в реанимационном отделении которой во вторник утром произошел пожар, полностью возобновит прием больных к вечеру. О этом ТАСС сообщил главврач стационара Валерий Стрижелецкий.

"К вечеру возобновим прием больных в полном объеме", - сказал собеседник агентства.

Начальник городского главка МЧС Алексей Аникин на месте инцидента сообщил журналистам, что переводить пациентов в другие больницы не планируется. "Вывоз больных в другие больницы не планируется, больница продолжит работать в обычном режиме", - сказал Аникин. Ранее в главке сообщали, что из-за пожара на шестом этаже были эвакуированы 150 пациентов на нижние этажи здания.

Источник в силовых структурах сообщил ТАСС, что в результате инцидента погибли четверо мужчин и одна женщина. "Самому старшему мужчине было 67 лет, еще трем - 59 лет, 61 год и 60 лет, женщине - 59 лет", - сказал собеседник агентства.

Руководитель Главного следственного управления СК РФ по городу Александр Клаус на месте ЧП сообщил журналистам, что медицинский персонал больницы не пострадал.