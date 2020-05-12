В Ростовской области открылся ресурсный центр судостроения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мая. /ТАСС/. Ресурсный центр судостроения и судоремонта создан в Донском государственном техническом университете (ДГТУ) при поддержке профильных предприятий Ростовской области. Как во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе ДГТУ, создание такого центра позволит готовить кадры для отрасли непосредственно в Ростове-на-Дону, ранее такое образование можно было получить только за пределами региона.

"Ученый совет ДГТУ принял решение о создании новой структуры, которая займется разработкой и запуском новых образовательных программ по подготовке специалистов для судостроительной и судоремонтной отрасли на базе опорного университета. К реализации задач ресурсного центра приглашены профильные предприятия Ростовской области", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в рабочую группу ресурсного центра судостроения и судоремонта включены крупнейшие профильные предприятия Ростовской области: АО "Азовская судоверфь", ОАО "Моряк", АО "Стапель", АО "РИФ", а также общественная организация Ассоциация "Водный транспорт Дона". Руководителем центра назначен председатель совета директоров АО "Азовская судоверфь" Александр Олейников.

"На сегодняшний день существует острый дефицит специалистов в области судостроения и судоремонта. Многие предприятия вынуждены переучивать выпускников технических вузов у себя на местах. За конструкторами приходится буквально охотиться", - приводятся в сообщении слова Олейникова. Он подчеркнул, что ближайшие вузы, где готовят специалистов соответствующего профиля, расположены в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. "При этом Ростов-на-Дону, который исторически всегда был портом и эксплуатировал огромный флот, своего профильного инженерного университета не имеет. Инженерам-судостроителям и судоремонтникам нужны фундаментальные знания по математике, физике, химии, теории сплавов, принципам обработки металлов, понимание организации и управления производственным процессом", - заключил руководитель центра.

По данным университета, ДГТУ и компании-партнеры уже приступили к разработке образовательных программ по направлению "Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта". Рабочая группа разрабатывает образовательные программы по четырем специальностям: инженер-технолог, инженер-экономист и инженер-конструктор в области судостроения и судоремонта, а также инженер по эксплуатации судов и плавучих устройств. Планируется, что ресурсный центр также будет вести научно-исследовательскую деятельность и проводить маркетинговые исследования потребностей судовладельцев, операторов рынка водного транспорта, судоремонтных и судостроительных предприятий.

"Создание ресурсного центра с последующим запуском специализированных образовательных программ - прямой запрос отрасли. И именно мы как опорный вуз должны на него ответить. Уже в новом учебном году студентам второго курса, обучающимся по направлению "Машиностроение", предложат выбрать специализацию в области судостроения и судоремонта. Причем профильные предметы будут вести специалисты отрасли", - отметил ректор ДГТУ Бесарион Месхи, чьи слова также привели в пресс-службе.

Об университете

ДГТУ - опорный многопрофильный вуз Ростовской области. Он входит в топ-20 университетов РФ по количеству бюджетных мест, в ДГТУ учатся более 45 тыс. студентов, около 14,5 тыс. из них — бюджетники. Университет известен своей командой робототехников, неоднократно занимавшей призовые места на федеральных и международных конкурсах. ДГТУ плотно работает с бизнесом, на базе опорного университета созданы 22 базовые кафедры с ведущими предприятиями Ростовской области.