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Пандемия коронавируса нового типа

Зараженный коронавирусом житель Калмыкии получил травмы при попытке сбежать из госпиталя

Мужчине потребовалась операция

ЭЛИСТА, 12 мая. /ТАСС/. Пациент госпиталя в Элисте, проходивший лечение после заражения коронавирусной инфекцией, получил травмы, пытаясь сбежать из лечебного учреждения. Об этом сообщил во вторник в прямом эфире в соцсети Instagram министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.

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"Случилось чрезвычайное происшествие сегодня ночью: один из пациентов, находящихся на лечении в республиканской больнице, совершил побег в традициях лучших боевиков Голливуда. Вырвал катетер, через который проводилась ему капельница, растолкал докторов и медсестер, спрыгнул вниз с балкона. Получил порезы, разбивая балконную дверь из отделения, а когда пытался спрыгнуть с балкона на козырек, получил повреждения костей", - сказал Кикенов, уточнив, что сейчас пациент прооперирован, и его состоянию ничто не угрожает.

По его словам, ранее мужчина находился в реанимации, а после улучшения состояния его перевели в общее отделение госпиталя.

Глава регионального министерства выразил сожаление о том, что пациент повел себя агрессивно по отношению к борющемуся за его здоровье медперсоналу, и подчеркнул, что будет настаивать на том, чтобы в подобных случаях "правоохранительные органы принимали самые жесткие меры".

По данным министерства, по состоянию на вторник в регионе зарегистрировано 534 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 240 человек находятся на госпитализации. В тяжелом состоянии находятся 12 пациентов, из них шесть - на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ). С начала пандемии выздоровели и выписаны с выздоровлением 149 человека с коронавирусом. Умерли шесть человек.

Ранее сообщалось, что в связи со сложной эпидемической ситуацией режим самоизоляции в Калмыкии продлен по 24 мая.

Теги
РоссияКалмыкияПандемия коронавируса нового типа
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