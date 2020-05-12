Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 10 899

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки выросло на 10 899 и составляет 232 243 человека. На данный момент выздоровели 43 512 пациентов, умерли 2 116 человек. Об этом во вторник сообщили в оперштабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

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Согласно его информации, суточный рост составил 4,9% против 5,6% днем ранее. У 4 704 новых пациентов (43,1%) не было симптомов, отметили в оперштабе.

В Москве зафиксированы новые 5 392 случая заражения коронавирусом, всего в столице 121 301 заразившийся. Суточный рост составляет 4,7% против 5,6% днем ранее.

Новые случаи также подтвердились еще в 82 регионах: в Московской области - 1063, в Нижегородской области - 354, в Санкт-Петербурге - 339, в Красноярском крае - 227, в Свердловской области - 211, в Дагестане - 116, в Краснодарском крае - 99 и т. д.

По выздоровлению выписаны 3 711 человек в 75 регионах, в том числе в Москве - 1 820, в Подмосковье - 193, в Татарстане - 180, в Санкт-Петербурге - 103, в Свердловской области - 99 и в Красноярском крае - 90.

За сутки скончались 107 человек: 55 в Москве, 10 в Подмосковье, семеро в Брянской области, трое в Дагестане, по двое в Санкт-Петербурге, Рязанской, Белгородской, Тульской, Смоленской, Ростовской областях, Ханты-Мансийском АО, Приморской крае и Северной Осетии. По одному человеку умерли в Ивановской, Астраханской, Орловской, Нижегородской, Новосибирской, Тюменской областях, республиках Чечня, Кабардино-Балкария, Башкирия, Татарстан, Марий Эл, Ставропольском, Пермском и Забайкальском краях.