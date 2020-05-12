Россия стала второй в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России достигло 232 243, сообщили во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с заболеванием. По количеству официально подтвержденных случаев она обошла Испанию и заняла второе место в мире.

За сутки в России выявили еще 10 899 инфицированных, в понедельник сообщалось о 11 656. Суточный рост числа новых случаев оказался минимальным с начала вспышки - 4,92% (днем ранее - 5,56%).

По подсчетам ТАСС, коэффициент распространения коронавируса в России, показывающий, сколько человек в среднем заражает один инфицированный до его изоляции, третий день подряд держится на уровне 1,04. По итогам недели его значение составило 1,12.

Сейчас на 100 тысяч россиян приходится около 158 случаев заражения. В Испании этот показатель заметно выше - почти 487.

Первое место по числу инфицированных занимают США. По подсчетам университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах подтверждено 1 437 916 случаев заражения (более 400 за 100 тысяч жителей). При этом в стране умерли уже более 80 тысяч пациентов с коронавирусом, то есть 5,6% всех инфицированных.

Рекордно низкий рост

Число заразившихся в России впервые выросло за сутки менее чем на 5%. Средний показатель за последние семь дней составил 5,9% против 7,5% за предыдущий аналогичный период.

В Москве количество инфицированных возросло на 4,65%. Меньше рост был 21 марта, когда во всей России насчитывалось всего около 300 случаев заражения. Тогда он составил 4,58%.

При этом число проведенных в стране тестов на коронавирус, напротив, быстро растет. За сутки было сделано еще 168 тысяч исследований, всего их провели уже более 5,8 млн.

Почти 20% выздоровели