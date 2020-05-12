Более 90% пассажиров метро в Москве утром 12 мая были в масках

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Более 90% пассажиров столичного метро надели во вторник утром медицинские маски, перчатками воспользовались лишь около 70%. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Департамента транспорта Москвы.

"Утром в метро спустились 94% пассажиров в масках и 68% в перчатках", - говорится в сообщении.

Как уточнил заммэра столицы Максим Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба, всего с 5:30 до 9:00 утра в кассах метро пассажиры приобрели 2 835 масок и 8 648 пар перчаток, а больше всего средств защиты было куплено на Замоскворецкой, Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской линиях. По данным департамента, больше всего пассажиров, которые заранее позаботились о средствах защиты, было на станциях "Кузьминки" и "Павелецкая", на "Комсомольской" и "Курской" пассажирам чаще всего приходилось покупать их в метро.

С 12 мая в Москве, Московской области и других регионах России вводится масочный и перчаточный режимы в общественном транспорте, магазинах и на предприятиях. Проезд в общественном транспорте возможен только в масках и перчатках.

В новость были внесены измененния - (10:56 мск) - добавлены подробности.