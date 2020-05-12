{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Более 90% пассажиров метро в Москве утром 12 мая были в масках

Перчатками воспользовались лишь около 70%, отметили в столичном дептрансе
Описание
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Более 90% пассажиров столичного метро надели во вторник утром медицинские маски, перчатками воспользовались лишь около 70%. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Департамента транспорта Москвы.

На эту тему
Самоизоляция до 31 мая и ношение масок. Новые меры против коронавируса в Москве

"Утром в метро спустились 94% пассажиров в масках и 68% в перчатках", - говорится в сообщении.

Как уточнил заммэра столицы Максим Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба, всего с 5:30 до 9:00 утра в кассах метро пассажиры приобрели 2 835 масок и 8 648 пар перчаток, а больше всего средств защиты было куплено на Замоскворецкой, Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской линиях. По данным департамента, больше всего пассажиров, которые заранее позаботились о средствах защиты, было на станциях "Кузьминки" и "Павелецкая", на "Комсомольской" и "Курской" пассажирам чаще всего приходилось покупать их в метро.

С 12 мая в Москве, Московской области и других регионах России вводится масочный и перчаточный режимы в общественном транспорте, магазинах и на предприятиях. Проезд в общественном транспорте возможен только в масках и перчатках. 

В новость были внесены измененния - (10:56 мск) - добавлены подробности.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Власти Чувашии разрешили жителям занятия спортом на улице и прогулки парами на дистанции
С 12 мая жители региона обязаны носить маски в общественных местах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС