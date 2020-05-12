Коэффициент распространения коронавируса в Москве второй день подряд меньше единицы

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в Москве опустился до минимального значения 0,94, уменьшившись за сутки на 0,03. Это следует из подсчетов ТАСС на основе опубликованных во вторник данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В среднем по России этот показатель третий день подряд держится на минимальной отметке в 1,04.

Коэффициент по-прежнему находится ниже 1 в двух регионах России из первой десятки по числу выявленных случаев - Дагестане (0,82 против 0,7 днем ранее) и Мурманской области (0,3 против 0,25). В Подмосковье он практически не изменился и составляет чуть менее 1,3, в Санкт-Петербурге снизился с 1,3 до 1,2, а в Нижегородской области - с 1,23 до 1,16.

Коэффициент распространения показывает, сколько человек в среднем заражает один инфицированный до его изоляции. Он рассчитывается по формуле, приведенной в рекомендациях Роспотребнадзора для регионов по ослаблению ограничительных мер, введенных из-за распространения вируса. Для перехода к первой фазе ослабления ограничений в регионе РФ показатель должен составлять не больше 1.

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