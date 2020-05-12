СМИ: Хайнань будет сотрудничать с Эдинбургским университетом в сфере здоровья

ХАЙКОУ /Китай/, 12 мая. /ТАСС/. Кластер Лэчэн - пилотная зона международного медицинского туризма - в провинции Хайнань на юге Китая подписал меморандум о сотрудничестве с Шанхайским транспортным университетом и Эдинбургским университетом для продвижения на острове концепции "единого здоровья". Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Концепция "единого здоровья" (one-health strategy) представляет собой подход для решения проблем в сфере здравоохранения, основанный на взаимодействии между человеком, животными и средой, где они обитают. Концепция в формате "человек - животное - экосистема" зачастую применяется для борьбы с инфекционными заболеваниями, обладающими высоким потенциалом воздействия на здоровье человека и животных.

Как пишет издание, ранее Шанхайский транспортный университет и Эдинбургский университет подписали соглашение о создании исследовательского центра "единого здоровья". По данным газеты, "кластер Лэчэн станет тестовой площадкой концепции на Хайнане". В случае успеха планируется продвигать этот подход на территории всей страны.

"Концепция "единого здоровья" рассматривает здоровье человека, животных и их среду обитания как единое целое", - сказал в интервью агентству "Синьхуа" глава школы медицины Шанхайского транспортного университета Чэнь Гоцян. "Особое внимание в данной концепции уделяется разработке эффективных моделей управления в области здравоохранения", - подчеркнул он.

Как пишет "Хайнань жибао", в настоящее время концепция "единого здоровья" широко применяется многими странами в процессе управления системой здравоохранения. В Китае, отмечает газета, эта практика "пока находится в зачаточном состоянии". Опираясь на преимущества зоны медицинского туризма, Лэчэн планирует проводить научные исследования в сфере "единого здоровья", сосредоточиться на имеющихся пробелах и трудностях, а также изучить возможность решения будущих проблем в области здравоохранения с помощью данного подхода, передает издание.

Решение о создании пилотной зоны международного медицинского туризма Лэчэн в Боао было принято в 2013 году. Площадь кластера составляет 20 кв. км. На его территории представлены клиники традиционной китайской и западной медицины, оказывающие оздоровительные услуги международного класса. К 2025 году власти Китая планируют вывести Лэчэн на мировой уровень в области медицинских технологий и оборудования. В частности, планируется создание в рамках этого проекта передового клинического центра и базы для проведения научно-исследовательских работ.