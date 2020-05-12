В России умерли пять заразившихся коронавирусом журналистов

Об этом сообщил во вторник глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

"Мы все с вами находимся в очень непростой ситуации. А журналисты уже тем более сейчас, как и врачи, на первой линии фронта борьбы с вирусом. К сожалению, даже есть уже потери - недавно были озвучены данные: во всем мире около 60 журналистов погибло, у нас пятеро, у нас 200 зараженных", - сказал Соловьев.