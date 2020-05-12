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В России умерли пять заразившихся коронавирусом журналистов

По данным главы Союза журналистов России Владимира Соловьева, заражены около 200 представителей СМИ

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Пятеро журналистов скончались от коронавирусной инфекции в России, около 200 представителей СМИ заражены.

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Об этом сообщил во вторник глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

"Мы все с вами находимся в очень непростой ситуации. А журналисты уже тем более сейчас, как и врачи, на первой линии фронта борьбы с вирусом. К сожалению, даже есть уже потери - недавно были озвучены данные: во всем мире около 60 журналистов погибло, у нас пятеро, у нас 200 зараженных", - сказал Соловьев.

Теги
Соловьев, Владимир ГеннадиевичПандемия коронавируса нового типа
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