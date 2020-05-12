{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Нижегородские власти сообщили, что область достигла пика по коронавирусу

Замгубернатора Давид Мелик-Гусейнов отметил, что темпы заражения в районах снизились

ТАСС, 12 мая. Нижегородская область вышла на пик по заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил замгубернатора региона Давид Мелик-Гусейнов в своем аккаунте в Facebook.

Во вторник в регионе выявлено 354 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число случаев составляет 5087, после выздоровления выписан 751 пациент, 32 человека умерли.

"Мы - на пике [по заболеваемости]", - отметил Мелик-Гусейнов.

По его словам, темпы заражения в районах снизились. "Меры карантина в особых районах уже приносят хорошие результаты. Однако всего два района остались без инфекции", - заметил замгубернатора.

По данным властей, коечный фонд, подготовленный на первом этапе, занят на 76%, идет подготовка дополнительных коек. Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, ближайшие пять-шесть дней будут определяющими для последующего снятия ограничений. По его словам, постепенное снятие ограничений возможно в течение второй декады мая.

Теги
РоссияНижегородская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Власти Чувашии разрешили жителям занятия спортом на улице и прогулки парами на дистанции
С 12 мая жители региона обязаны носить маски в общественных местах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС