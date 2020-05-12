Нижегородские власти сообщили, что область достигла пика по коронавирусу

ТАСС, 12 мая. Нижегородская область вышла на пик по заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил замгубернатора региона Давид Мелик-Гусейнов в своем аккаунте в Facebook.

Во вторник в регионе выявлено 354 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число случаев составляет 5087, после выздоровления выписан 751 пациент, 32 человека умерли.

"Мы - на пике [по заболеваемости]", - отметил Мелик-Гусейнов.

По его словам, темпы заражения в районах снизились. "Меры карантина в особых районах уже приносят хорошие результаты. Однако всего два района остались без инфекции", - заметил замгубернатора.

По данным властей, коечный фонд, подготовленный на первом этапе, занят на 76%, идет подготовка дополнительных коек. Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, ближайшие пять-шесть дней будут определяющими для последующего снятия ограничений. По его словам, постепенное снятие ограничений возможно в течение второй декады мая.